Madalyasını bebeğiyle aldı

Kaş'da düzenlen 2'nci Serbest Dalış Şampiyonası'nın ilk gününde 78 metreye dalarak Türkiye rekoru kıran ve bu rekorla dünya 3'üncüsü olan Derya Can Göçen, madalyasını Kaş Belediye Başkanı Ak Partili Halil Kocaer'den aldı. Kürsüye kızı Deren Helen ile birlikte çıkan Derya Can Göçen, duygularını anlattı.Böyle bir yarışmanın Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Göçen, "Yarın ve ertesi gün de ben ve arkadaşlarım madalya almaya devam edeceğiz. Doğumdan 10 ay sonra böyle bir madalya kazanmak benim için çok önemliydi. Ülkemizin bu zor günlerinde böyle bir madalya kazanıp, insanlarımızı mutlu etmek benim için çok önemliydi" diye konuştu.Derya Can Göçen'in dünya üçüncüsü olduğu 'sabit ağırlık mono palet disiplini'nde kadınlarda Slovenya'dan Alenka Artnik birincilik madalyasını, Çekya'dan Alena Konecna da ikincilik madalyasını aldı. Erkeklerde ise İtalyan Homar Leuci birincilik, Fransa'dan Stephane Tourreau ikincilik, Danimarka'dan da Jesper Stechmann da üçüncülük kürsüsüne çıktı. Ödülleri, TSSF Başkanı Şahin Özen ve CMAS Başkanı Anna Arzhanova verdi. Yarın yarışlara 'küp apnea disiplini' ile devam edilecek.