 Kaş’ta geri sayım başladı – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Kaş’ta geri sayım başladı

    Kaş’ta geri sayım başladı
    CMAS 2. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası 3 Ekim'de Antalya'nın Kaş ilçesinde başlayacak. 14 ülkeden, 50 sporcunun katılacağı organizasyon 8 Ekim'de son bulacak. organizasyonda 4'ü kadın 9 sporcuyla derece için mücadele edecek.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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