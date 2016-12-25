MAÇI TARAFTAR ALDI

İlk 20 dakika ortalarda görünmeyen Aboubakar'ın attığı gol şahaneydi. İbrahimovic vuruşu yaparak kaleci Gökhan'ın uzanamayacağı yere gönderdi topu.

Ama ilk yarıda Ghilas resitali izledik resmen. Futbol adına yapılması gereken her şeyi yaptı Ghilas; gol dışında.

Cezayirli forvetin Rhodolfo'ya attığı çalım muhteşemdi.

İlk yarıda sahanın en iyileri Ghilas ile birlikte Oğuzhan olurken, sahanın en kötüsü İlhan'dı.

Cenk Tosun, gol vuruşlarında beceriksiz, attığı paslarda da verimsizdi.

Cenk eğer gününde olsaydı daha ilk yarıda farka giderdi Beşiktaş.

Siyah-beyazlılar, hücuma çıkarken özellikle Atiba'nın kaptırdığı toplar yüzünden 3 net gol pozisyonu gördü kalesinde.

Kangwa'nın pozisyonunda Gökhan Gönül müthiş bir hamle yaparak adeta golü önledi.

Yine Ghilas'ın golle burun buruna geldiği pozisyonda da Oğuzhan çok kritik bir müdahale yaptı.

Aboubakar, Cenk ve Quaresma topsuz oyunda hiç yoktu.

Beşiktaş ilk yarıda oyunun boyunu daraltamadığı için kalesinde kontra pozisyonlar gördü



Neden Oğuzhan attı?

İkinci yarının hemen başında İlhan'ın girdiği net pozisyonun ardından Şenol Güneş'ten oyuna müdahale geldi. Tolgay'ın yerine Gökhan İnler'i oyuna alarak orta alanın direncini artırdı Şenol hoca.

Beşiktaş bir gol daha bulup rakibin direncini kıramayınca üst üste Gaziantepspor tehlikelerini izledik.

Rhodolfo'ya dün sahayı dar etti Ghilas...

Beşiktaş kenar yönetimi baktı Ghilas'ın şakası yok, Beck'i sahaya sürüp Cezayirli oyuncuyu etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Ama Fabri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çok kötü vurdu topa Ghilas. İbrahim Üzülmez tel tel dökülen İlhan'a nasıl 60 dakika tahammül etti anlamadım.

Yeni transfer Babel dün tribündeydi.

Özellikle Cenk'in kaçırdığı golleri görünce içinden "Ben bu pozisyonların hepsini ağlara gönderirim" demiştir.

Takımın penaltıcısı Cenk Tosun iken neden Oğuzhan penaltı atışını kullandı? Neden Şenol hoca, "Cenk kullansın" demedi?

2-0 olsa rakibin direnci de kırılırdı.

İbrahim hoca da Orkan Çınar'ı çok geç oyuna aldı.

Şampiyonlar Ligi oynayan ve çok yorulan Beşiktaş'ın ligin ilk yarısını liderin 1 puan gerisinde bitirmesi başarıdır.

Bu Beşiktaş, yeni takviyelerle ligin ikinci yarısında daha başarılı bir performans gösterecektir.

İstanbul'da insanın adeta kanını donduran bir soğuk hava vardı dün.

Bu buz gibi havaya rağmen Vodafone Arena tribünlerinde 20 bine yakın taraftar vardı ve hiç susmadan müthiş bir destekle Kara Kartal'ı ateşleyip uçurdular.