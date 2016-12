FUTBOL TOPU İLE BUZ PATENİ

Zemin yeşildi ama buz yeşiliydi.

Beton gibi bir sahada oynandı maç... Serdar Aziz, betona çakılmıştı adeta düşerken ve sakatlanmıştı. Oysa sporcu sağlığı her şeyden önemli olmalıydı. Maç adeta Galatasaray'ın 1-0 galibiyetiyle başladı.

3. dakikada Sneijder'in zeka ürünü asisti ve top taşıma ustası Bruma'nın Yasin'i görmesiyle gelen gol...

Yasin gol yağdırmaya başladı, forvetlerin sustuğu yerde.

Sonrasında Osmanlıspor'un yoğun baskısı ile bunalan Cimbom... Webo iki net fırsatı kaçırdıktan sonra üçüncüsünde fileleri havalandırdı.

Sabri, Webo eşleşmesi, Galatasaray'a pahalıya mal oldu. Tabi Serdar Aziz'in sakatlanması ve zorunlu Semih değişikliği Osmanlıspor'un ekmeğine yağ sürdü. İlk yarıda çok sayıda gol pozisyonu izledik. Buzlu ve kaygan zemin, hatalara ve kalelerde gol pozisyonlarına neden oldu.



Nesi var bu Eren'in?

Eren Derdiyok, sezon başındaki gol vuruş ustalığını ve formunu mumla aratıyor. Nesi var bu Eren'in?

Neden toplara bu kadar ürkek vuruyor?

Bu özgüven kaybı neden? Teknik heyet; Eren'in üzerine titreyerek, pamuklara sararak formunu yükseltmeli...

Webo ikinci yarıda da çok rahat kafa vuruşları yaptı. Ne Sabri ne de Semih tutabildi Webo'yu.

İki takım da hızlı hücumlar yaptı.

Orta sahalar çabuk geçildi. Oyunun boyu çok uzadı. Oyuncular yoruldukça ağır zemin şartları nedeniyle ayakta durmakta zorlandılar.

Badou Ndiaye'nin şut yağmuru, yoğun Osmanlıspor baskısı ve geriye yaslanan bir Galatasaray çıktı ortaya 60'tan sonra. Oyun, Osmanlısporlu hücumcular ile Galatasaraylı savunma oyuncuları arasında geçmeye başladı. Riekerink, oyuna çok geç müdahale etti. İyi oynayan Yasin'i çıkarıp Linnes'i oyuna aldı. 1 puanı kurtarma hamlesiydi bu.

Mustafa Reşit Akçay ise Regattin'i çıkarıp Delarge'yi sahaya sürerek "Ben bu maçı kazanmak istiyorum" dedi. Ve Webo'nun kafası ile bir kez daha gol sesi yükseldi. Aslan, Ankara'da buz tutuyor diyecekken, Semih'in muhteşem golü geldi. Maçın hakkı beraberlikti ve öyle de oldu...