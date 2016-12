ABOUBAKAR İLE OLMAZ!

Teröre lanet yağdırıyorum!

Hainlerin, alçakların, teröristlerin Kayseri'deki bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Hainler, alçaklar! Başaramayacaksınız.

Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz.

Tek millet, tek bayrak, tek ses ve tek yüreğiz. 15 Temmuz ruhu ile Yenikapı ruhu ile kenetlendik; bu alçaklığınızın bedelini en ağır şekilde ödeyeceksiniz hainler!

Maça gelirsek, Cenk Tosun'un golden sonraki buruk gol sevinci her şeyi anlatıyor zaten. Duygularımıza tercüman oluyor. Önce asker selamı, sonra formasındaki Türk bayrağı armasını öpüyor Cenk... Hainlere en güzel cevabı veriyor Cenk. Aferin Cenk!

Beşiktaş, dün çok pas yaparak Kasımpaşa'nın başını döndürdü ve aradığı golü de buldu. Golden önce Tolgay Arslan ile Tunay Torun arasındaki mücadelede yerde kalan Tunay'ın isyanı... Hakem Halil Umut Meler'in devam kararı çok konuşulacak.

İçlerine Messi kaçmış İlk yarıda şiir gibi bir futbol yoktu belki sahada ama kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen bir Kara Kartal vardı yeşil çimlerde... Ama ikinci yarıda tahrip gücü yüksek bir Kasımpaşa vardı sahada.

Sanki Kasımpaşalı oyuncuların içine Messi kaçmıştı. Önce Tunay ile gelen beraberlik golü. Bu golde Tosic'in topa müdahale yerine rakibe sırtını dönmesi amatörceydi.

Ardından Gökhan Gönül'ün ters vuruşu ile gelen ikinci Kasımpaşa golü, buz gibi bir hava estirdi Beşiktaş yedek kulübesinde.

Beşiktaş, yenik duruma düştükten sonra oyunu tek kaleye çevirdi. Gökhan Gönül, Cenk, Olcay ve Kerim ile golle burun buruna geldi. Kasımpaşa adeta etten duvar ördü ve iyi direndi. Koita önüne atılan her topta Beşiktaş savunmasını çok yordu.

Tosic ve Rhodolfo kayıp Tunay Torun ise belki de hayatının futbolunu oynadı dün akşam. Beşiktaş'ın savunmasını dün hiç beğenmedim.

Tosic ve Rhodolfo tel tel döküldü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Tolgay'ın yerine Atınç'ı sahaya sürmesini anlayamadım.

Beşiktaş, Aboubakar'ın yerine Ocak ayında kaliteli bir golcü almazsa şampiyonluk hayal olur.

Dün akşam Cenk Tosun da attığı golün dışında vasattı. Takımda bu kadar etkisiz oyuncu olunca yenilgi de haliyle kaçınılmaz oluyor.

Beşiktaş'ın futbolunda bir düşüş var. Mental ve fiziksel yorgunluk ile gelen formsuzluk bunun ana nedeni.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya kaybetmesi, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ekstra motivasyon sağladı. Şampiyonluk yarışı başka bir boyuta doğru gidiyor...



ÖZKAHYA KLASİĞİ

Perşembe günü haftanın hakemleri açıklandığında Halis Özkahya ismini görünce içimden "Trabzonspor maçı şimdiden kaybetti" dedim kendi kendime.

Dün Halis Özkahya, bütün kritik faulleri Başakşehir lehine verdi.

Trabzonsporlu oyuncuların rakibe her dokunuşunda faul çaldı hakem.

Orta alanda ve hücum bölgesinde hep Başakşehir lehine ucuz fauller...

Trabzonspor'a yapılan faulleri de nedense görmedi ve vermedi Özkahya.

Bu hakemlerle temiz bir şampiyonluk yarışı beklemek hayal ötesi...

Trabzonspor'a ara transferde Jardel gibi vuruş ustası bir golcü şart.

Medipol Başakşehir'i Emre Belözoğlu adeta tek başına taşıyor. Dün de Emre'nin sayesinde kazandı Başakşehir.

Ama bu futbol Medipol Başakşehir'e şampiyonluk için yetmez.