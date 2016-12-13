CÜNEYT ÇAKIR'I ELEŞTİRİRKEN GÜLENLER... NERDESİNİZ?

Fenerbahçe, Antalya'da ilk yarıda oynadığı futbolla hayal kırıklığı yarattı. Haftalardır Sarı-Lacivertliler'in orta sahasındaki şeytan üçgeni diye tabir edilen üçlüsü De Souza, Mehmet Topal ve Alper çok etkisiz olunca; Antalyasporlu Zeki, Yekta ve Deniz Kadah'la bu alanı çok iyi kullandı. Özellikle Deniz Kadah, Eto'o'yu ilk yarıda üç kez gol pozisyonuna soktu.

İlk 45'te Eto'o ile Martin Skrtel arasındaki bir mücadelede 35 yaşındaki Samuel Eto'o kaptığı topla Skrtel'e 3 metre fark atarak Fenerbahçe kalesine etkili bir şut çıkardı, Volkan bu pozisyonda ayakla müdahale ederek golü önledi.

Antalyaspor'un sol beki Sakıb, etkili hücumlar geliştirdi. Aynı zamanda da Volkan Şen'i iyi marke edip, etkisiz hale getirdi. Diego, Chico ve Celustka çok iyi savunma yaptıp Sow'u topla buluşturmadı. Fenerbahçe orta alanda üstünlüğü Antalyaspor'a kaptırınca takım boyu çok uzadı.

Sarı-lacivertliler, birinci bölgeden üçüncü bölgeye top aktarmaya çalışınca bu anlayış, Antalyaspor'un işini kolaylaştırdı.

Fenerbahçe düşük pas oranı ile oynayınca da hem etkili olamadı, hem de gollük pozisyon üretemedi. İlk yarıda doğru oyunu oynayan taraf Antalyaspor'du.

İkinci yarıya daha etkili başlayan, gol için yüklenen takım Fenerbahçe idi.

Geriye yaslanan Antalyaspor, kontratak futboluna dönerek Eto'o'yu topla buluşturdu.

İlk yarıda kaleci Volkan'ı şutları ile zorlayan Eto'o, ikinci yarıda da çok etkili oldu.



İptal kararı çok konuşulur

Maçın en iyilerinden Yekta, öyle bir gol attı ki dün jeneriklere geçer. Yaklaşık 30 metreden 90'a giden bir toptu bu.

Bu haftanın en güzel golünü attı Yekta Kurtuluş. Fenerbahçeli savunmacılar, Eto'o'ya yoğunlaşıp, onu etkisiz kale getirmeye çalışırken Yekta'yı unuttular.

Golden sonra Advocaat'ın Alper'i çıkarıp, Fernandao'yu sahaya sürmesi doğru bir karardı. Alper'li orta alan zaten etkisizdi. Hollandalı hoca, üçüncü bölgedeki etkinliği artırma yoluna gitti.

Ardından Aatıf hamlesi geldi. Ancak Aatıf ile top tutup, hücum zenginliğini artırma projesi de işe yaramadı.

Maçın 82. dakikasında Sow yine muhteşem bir röveşata golü attı. Ancak Sow, röveşetaya çıktığı anda gol vuruşu yaptığı ayağı (tekmelik olan kaval kemiği) topa hamle yapan Chico'nun kafasına geldi. Hakem Cüneyt Çakır da faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Chico o pozisyonda kafasını topa neden soktu? Her türlü yorum yapılabilir bu pozisyon için. Gol verilebilirdi; hakem faul olduğunu düşünerek vermedi.

İki sezondur Cüneyt Çakır'ı A Spor'daki programlarımda eleştirirken, gülenler "haksızlık etme!" diyenler şimdi nerdesiniz?

Bir takım, yeni bir hoca ile bu kadar mı değişir? İşte en canlı örneği Rıza Çalımbay. Onun gelişi ile Antalyaspor şaha kalktı adeta.

Dün futbol şansı ile değil, akıllı oynayarak galip geldiler.

Fenerbahçe'de zihinsel yorgunluk, başarılı sonuçlarla takımın havaya girmesi, bir de Cüneyt Çakır faktörü, Antalya'da yol kazasına neden oldu.