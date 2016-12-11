BİZİ KİMSE YIKAMAZ!

Maçtan sonra Beşiktaş'ta polislerimize, hainlerin yaptığı alçakça bombalı terör saldırısını lanetliyorum! Vatan hainleri, alçaklar başaramayacaksınız! Bu ülkeyi kaos ortamına sürükleyemeyeceksiniz!

Asla yıkılmayacağız! 15 Temmuz'da gözünü kırpmadan tankların önüne yatan, G3 mermilerine göğsünü siper eden kahraman Türk halkı, bir ölür bin doğar! Dimdik ayaktayız! Sonsuza kadar dimdik ayakta olacağız! Spor dünyasına da sesleniyorum!

Fenerbahçeliler! Galatasaraylılar! Beşiktaşlılar!

Trabzonsporlular! Bursasporlular ve diğer kulüplerimizin taraftarları...

Gün ezeli rekabeti bir kenara bırakma ve sımsıkı kenetlenme günüdür! Gün birlik günüdür! Biz ülkemizi çok seviyoruz ve ülkemiz için sonsuza kadar nöbetteyiz!



Güneş'in verdiği ders

skoç hakem Thomson yüzünden Şampiyonlar Ligi'ne veda etmenin moral bozukluğunu hâlâ üzerinden atamamış görünen Beşiktaş;

Bursaspor karşısında ilk yarım saatte bocaladı. Evet topa sahip olan, daha iyi görünen taraf Beşiktaş'tı. Ancak Gökhan Gönül'ün kanadında çok aksadı Kartal.

Ne Cenk ne de Aboubakar, Gökhan'a yardımcı olmadı.

Durum böyle olunca Bursaspor, Aziz Behic ve John ile bu kanadı iyi kullandı.

Bursaspor geriye yaslanıp kestiği topları Batalla ile buluşturup hızlı hücumla gol bulmaya çalıştı.

Jorguera ve Merter hem iyi savunma yapıp hem de kaptıkları topu Batalla ile buluşturdu. Bursa savunmasında Ertuğrul çok iyiydi. İlk yarıda Aboubakar'ın Harun'u geçen ve kaleye giden topunda Aziz Behich çok akıllı davranıp golü çıkardı.

Behich, Aboubakar'ın önüne iyi yatıp vuruşun şiddetini azalttı. İlk yarının son bölümünde çok bastırdı Kartal...

Marcelo'nun Harun ile yaşadığı tartışma ve Bursasporlu oyuncularla didişmesinde hakem Bülent Yıldırım kırmızı kart çıkarabilirdi. Ucuz kurtuldu Marcelo... Dün Beşiktaş, Quaresma'nın yokluğunu çok hissetti. Şenol hoca, Olcay'ı kenara alıp Tolgay ile başladı ikinci yarıya. Orta sahayı Atiba, Necip ve Tolgay ile 3'leyerek güçlendirdi. Ama ilk yarıda çok aksayan Gökhan Gönül'ün kanadına bir hamle gelmedi. Gökhan'ın ön tarafı çok boş kaldı.

Ama o Gökhan, ileri çıktığı bir pozisyonda ceza sahsında John tarafından yere indirildi.

Bülent Yıldırım haklı olarak beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı kurtarma mühendisi Harun, Cenk'in penaltı vuruşunda çaresiz kaldı.

Bu gol, Vodafone Arena tribünlerini coşturdu. Bursaspor maç boyunca geriye yaslanmanın yani korkak futbol anlayışının cezasını çok ağır ödedi. Şenol Güneş'in Tolgay hamlesi bir anda tahrip gücü yüksek bir Kartal ortaya çıkardı.

Tolgay, Bursaspor'un oyun dengesini alt üst etti. Hamza hocanın Necid ve Emre hamlesi, Bursaspor'a hareket getirdi. Duraklama anlarında Emre'nin attığı golde Beşiktaş savunması adeta uyudu.

Oğuzhan'ın ceza sahasında Merter tarafından düşürüldüğü pozisyon da penaltıydı.

Cenk, 2 penaltıyı da gole çevirdi.

Köşeleri iyi gördü penaltı vuruşlarında ve Harun'a kurtarış şansı vermedi.

Beşiktaş açısından bu maçı kazanmak çok değerliydi. Çünkü son maçlarda sendeliyordu Kartal ve Dinamo Kiev hüsranı da kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Beşiktaş bu maçı kazanarak tüm soru işaretlerini sildi ve şampiyonluk yarışındaki rakiplerine gözdağı verdi.

Bülent Yıldırım, maçın son dakikalarında Gökhan Gönül'ün ayak bileğine basan Merter'e nasıl kart çıkarmadı anlayamadım.

Yedek kulübesinden şiddetli itirazlarda bulunan Sercan'a kırmızı kart çıkması da enteresandı. Bu sezon oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Oğuzhan dün harika oynadı. Gökhan da ikinci 45'te şahane bir futbol ortaya koydu.

Kartal'ın ikinci yarıdaki müthiş futbolu, birbirinden şahane usta işi gol pozisyonları, soğuk İstanbul akşamında siyah-beyazlı taraftarların içini ısıttı. Şenol Güneş, bir sihirli dokunuşla maçı almasını bildi.