Final hayal değil!

Bizim ligimizle kıyasladığımızda pamuk gibi bir lig Hollanda Ligi. En güçlü temsilcilerinden Feyenoord bile daha maçın ilk yarısında Fenerbahçe karşısında ne kadar aciz durumlara düştü varın siz hesap edin...

Sow'un kendine özgü röveşata golü ile çok erken fişini çektik Feyenoord'un...

Alper, Kjaer, Van Persie, Sow ile yakaladığımız net fırsatlarda cömert davranmasaydık daha ilk yarıda tarihi farkı yakalardık.

Sol kanatta oynayan ve ceza sahasını orta yağmuruna tutan Elia dışında zorluk çıkaran yoktu Fenerbahçe'ye!

Kuyt mı? Kuyt adeta olmuş kuytu...

Futbol melekelerini kaybetmiş, tank gibi ağırlaşmış; malum neredeyse 40'a merdiven dayadı artık.

Fenerbahçe'ye çok hafif geldi Feyenoord!

Ekran başında dün geceki maçı izleyen Fenerbahçe formalı bir çocuk - "Baba, hiç heyecan yaşayamadık, çok kolay oldu! Esneye esneye yıktık geçtik Feyenoord'u." Fenerbahçe aşkını kalbine kazımış baba da - "Daha dur oğlum! Bu takım, Shakhtar Donetsk ile finalde kapışacak.

Kupayı da alacağız Allah'ın izniyle!" diye iddialı bir yorum getiriyordu maça.

Çocuğun yüzünde bir gurur ve tatlı bir gülümseme beliriyordu.



Cacık bile olmaz!

Devam ediyordu baba;

- "Oğlum, bu Feyenoord'dan bir cacık olmaz, git yat! Uykusuz kalma, yarın sabah okula gideceksin!" - "Hayır baba! Fenerbahçemin maçı bitmeden gözüme uyku girer mi hiç! Sen oğlunu böyle mi yetiştirdin!" - "Aferin oğlum! Fenerbahçe aşkı hiçbir aşka benzemez! Bu aşkın büyüklüğünün tarifini de en güzel şekilde 'büyük usta' İslam Çupi yapmıştır!

İkinci yarıdaki Feyenoord ataklarında Volkan Demirel'in demir gibi sağlam ve güçlü ellerinde eriyordu pozisyonlar.

Dün gece Feyenoord Alper, De Souza ve Mehmet Topal üçlüsünden çok çekti. Fenerbahçe'nin orta sahasında adeta bir şeytan üçgeni var. Bu üçgenin içine giren topla çıkamıyor.

Advocaat çok şey kattı bu takıma!

Özgüven tavan yaptı; kaybetmeyi aklından geçirmeyen bir Fenerbahçe çıktı ortaya! Sıradaki gelsin!

Bekliyoruz sabırsızlıkla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un yeni kurbanlarını...

Bu arada Osmanlıspor da dün tarih yazdı! Osmanlıspor'un Avrupa Ligi'ndeki bu başarısı, üniversitelerde tez konusu olacak kadar büyük bir olay! Üç takımla Avrupa Ligi'ni titretiyoruz!

Tebrikler Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen Beşiktaş! Yolunuz açık olsun, hedefiniz final, hatta kupa olsun!