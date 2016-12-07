İVAN BEBEK 2

Geçen sezon İvan Bebek, bu sezon bir İskoç hakem! İster futbol cinayeti deyin; ister futbol katliamı deyin! Ne derseniz deyin! Nedir bu hakemlerden çektiğimiz!

Dün de Kiev'de hakem Thomson, Beşiktaş'ı yerle bir etti.

Bu kadar komedi bir penaltı ne gördüm ne de duydum. Kiev'li futbolcu Gonzalez, ceza sahasında Beck'i tutup yere yapıştırdı. İşte hakem katliamı bu pozisyonla başladı. Thomson, hem penaltı verdi; hem de Beck'e kırmızı kart gösterdi. O dakikaya kadar üstün bir futbol oynayan Beşiktaş'ı bir düdükle bitirdi hakem Thomson!

Gel de kahrolma; gel de isyan etme!

Buraya kadar yenilmeden gelen ve gruptan çıkmayı sonuna kadar hak eden Beşiktaş, hakem kurbanı oldu.

Fenerbahçe maçında muhteşem oynayan Gökhan Gönül neden sağ bekte tercih edilmemişti? Neden sokaktaki 5 yaşındaki çocuğun bile ne kadar etkili bir futbolcu olduğunu bildiği Yarmolenko'ya karşı bir önlem alamamıştı Beşiktaş! Ya Tosic'e ne demeli?

Yenilen 2 golde Tosic'in büyük hatası var.



Saha dışı lobiler devrede

Maçın başında Quaresma'nın ceza sahasında gönderdiği şiir gibi ortalara Aboubakar, Olcay, Oğuzhan ve Tolgay neden vuramamıştı? İşler yolunda gitmiyordu. Şenol hoca da kenarda çaresizdi. Ya Aboubakar'ın sorumsuzca gördüğü 2. sarı karta ne demeli? Sarı kartın var be adam! O topa neden öyle vurursun artık! Avrupa Ligi'nde oynamak istemiyor musun?

Tamam İskoç hakem, Olimpiyat Stadı'nın buz tutmuş çimlerine gömdü bizi! Ama biz de Dinamo Kiev'in güle oynaya farka gitmesine yardımcı olduk! Hayallerimiz buz tuttu; böyle mi olacaktı? Titanic faciası gibi bir geceydi; Titanic buz dağına çarpmıştı;

Kartal'ı da hakem Thomson, bir düdükle adeta kalbinden vurmuştu!

Futbolda Avrupa arenasındaysan, saha dışı lobilerde de güçlü olacaksın!

Hakem deyip geçmeyin! Geçen sezon Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş!

Türk takımlarının Avrupa'da yaşadığı bu hakem faciaları tesadüf olabilir mi? Evet futbol olarak çok gerideyiz belki! Ama Beşiktaş, dün fark yediği Dinamo Kiev'den çok daha iyi takımdı!

Yazık! Çok yazık oldu!

Beşiktaş'ın bu faciayı unutup, Avrupa Ligi macerasına dört elle sarılması lazım!

Siz bakmayın dünkü farklı yenilgiye!

Bu Kartal; Avrupa Ligi'nde büyük işler yapar...