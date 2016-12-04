BİR MAÇLA GELEN 9 PUAN

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki ninni tadındaki derbiden sonra dünkü Kasımpaşa- Galatasaray maçı pozisyon zenginliği ile keyif verdi. Zirvedekiler sanki söz birliği etmişcesine 2'şer puan kaybetmişti.

Bu yüzden Cimbom için adeta 9 puanlık maçtı. Golü çok erken buldu Galatasaray.

Golü getiren Sneijder-Podolski verkacı şahaneydi. Sneijder bir maestro gibi takımının oyun zekası oldu. Podolski de iştahlı futbolu ile göz doldurdu.

Kasımpaşa çok adamla etkili kontrataklar geliştirdi. Ev sahibi takımın en iyisi Tunay'dı. Tunay, Adem Büyük ve Pavelka'nın şutlarında çabuk çoğalan Galatasaray defansı ve Muslera gole izin vermedi.

Kasımpaşa çok adamla beraberlik golü için yüklenirken kaptırdığı her top, kalelerine tehlike olarak geri döndü.

İlk yarıda Bruma etkisizdi. İki takım da orta alanları çok çabuk geçti. Yana, geriye paslar yerine dikine oyun tercih edilince heyecanı yüksek bir maç ortaya çıktı.

İki takımın da kenar adamları, isabetsiz ortalarıyla dikkat çekti.

Yasin ikinci yarının başında Wesley Sneijder'den aldığı pası şut yerine Bruma veya Podolski'ye pas olarak değerlendirseydi fark 2'ye çıkabilirdi. Bu pozisyonun ardından kaleci Ramazan'ın uzaklaştırdığı top, Kasımpaşa'ya golü getirdi. Serdar Aziz ve Sabri'nin zincirleme hatası ile topu kapan Eduok, Muslera'yı avlayarak skoru eşitledi.

Cimbom, golü yedikten sonra rakip kalede büyük baskı kurdu ve Carole'ün müthiş asistini Bruma gole çevirdi. Bu golde Kasımpaşa savunmasında Titi çok ağır kaldı ve topa müdahale edemedi.



Penaltı kararı doğru

Kasımpaşa 2-1 geriye düştükten sonra da çok cesur bir futbol ortaya koydu.

Kasımpaşa'nın iyi bir golcüsü olsaydı ligde daha yukarılarda olurdu. Çünkü iyi mücadele ediyorlar ama sonunu getiremiyorlar. Adem Büyük çok formsuz ve eski günlerini aratıyor.

Otigba'nın 2 dakika içinde üst üste iki pozisyonda gördüğü 2 sarı kart, Kasımpaşa'yı 10 kişi bıraktı.

Hakem Mete Kalkavan'ın çıkardığı kartlar doğruydu. Penaltı kararı da doğruydu.

Çünkü Hakan Balta'nın topa elle müdahalesi var. Formsuz dediğim Adem Büyük'ün kötü kullandığı penaltıyı Muslera kurtardı.

Kalede Muslera varsa penaltıyı Hami gibi kullanacaksın arkadaş...

Adeta Yaradana sığınıp vuracaksın.

Dün Galatasaray kazanarak haftanın en kârlı takımı oldu. Riekerink baskılı oyundan cok akıllı oyunu tercih etti ve 3 puanı cebine koydu. Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçip 3. sıraya çıktı.

Riekerink de ocak ayına kadar koltuğunu sağlamlaştırdı.

Muslera, birçok maçta olduğu gibi dün de galibiyette büyük rol oynadı.

Futbolda atan ile tutanın iyi olunca sırtın yere gelmiyor...