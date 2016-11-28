GÖZDAĞI

Bir takımın kazanmayı alışkanlık haline getirmesi, oyunculara müthiş bir özgüven yüklüyor aynı zamanda. Takıma bir kolej havası getiriyor seri galibiyetler! Yönetimin de teknik adamın da eli güçleniyor. İşte böyle bir hava yakaladı Fenerbahçe! Sarı- lacivertliler, Rize'den farklı galibiyet ile dönerken, şampiyonluk havası da yakalanmış oldu.

Dün Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında geriye düştüğü maçta puan kaybını aklının ucundan bile geçirmedi.

Yakoubi'nin golünde Fenerbahçe savunması uyudu. İsmail soldan art arda etkili iki bindirme yaptı. Önce Kjaer'in, sonra da Sow'un sarı kart görmesine neden oldu bu bindirmeler.

Geriye düştükten sonra hiç panik yapmayan Fenerbahçe, Aatıf'ın asisti ve gecenin kahramanı Sow'la eşitliği sağladı.

Beraberlik golünden sonra oyunu tek kaleye çeviren bir Fenerbahçe izledik.

Mehmet Topal'ın milimetrik ortasını röveşata mühendisi Sow ağlarla buluşturdu. Kaleci Diallo, Fenerbahçe'nin ilk 2 golünde amatörce hatalar yaparak, takımının yenilgisinde başrol oynadı.

Fenerbahçe öne geçmişti ama sarı-lacivertli futbolcuların, özellikle de maçın yıldızı Sow'un durmaya niyeti yoktu.

Perfect hat-trick (sağ ayak, sol ayak ve kafa) yapan Sow, ne kadar büyük bir golcü olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Aatıf'ın Robin'den topu kurtarıp, attığı akıl dolu gol, farkı getirdi. Aatıf, Fenerbahçe için yeni bir transfer gibi. Şans bulduğu maçlarda müthiş işler yapıyor, Fenerbahçe için savaşıyor, takımına hücum zenginliği katıyor. Aatıf, bu performansı ile Fenerbahçe'deki 10 numara boşluğunu rahatlıkla doldurur. Yeter ki bu sorumluluk kendisine yüklensin.

Fenerbahçe, emin adımlarla zirveye yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, Başakşehir ve Beşiktaş'ın yarışta ikişer puan bıraktıkları haftayı kayıpsız geçerek liderle puan farkını 6'ya indirdi. Fenerbahçe dün 4. golden sonra bile oyunu rölantiye almadı, hep hücumu ve golü düşündü sarı-lacivertliler. İsmail Köybaşı'nın frikik golü ile de skor tabelasına 5-1'lik skoru yazdırdılar.



ADVOCAAT ÇAĞ ATLATTI

Sonuç olarak ortada gözle görülür bir başarı ve etkili bir futbol var. Dick Advocaat, kısa sürede Fenerbahçe'ye çağ atlattı.

Van Persie'deki, Aatıf'taki, hatta Sow'daki bu yükselişin altında da Hollandalı hocanın imzası var.

Belki Fenerbahçe taraftarının hayalindeki futbol hala bu değil. Ama Fenerbahçe, şansa veya hakem hataları ile kazanmıyor.

Rakiplerini iyi analiz ederek, modern futbolun gereklerini sergileyerek galip geliyor.

Tüm Fenerbahçeliler'in bu takıma sahip çıkması ve gurur duymaları lazım.

Ve en önemlisi de Ülker Stadı'nın tribünlerinin her maçta dolması şart. Bu takım 12. Adam desteğini sonuna kadar hak ediyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde müthiş bir moral depoladı.

Eğer bu derbiyi Fenerbahçe kazanırsa bir anda şampiyonluğun en güçlü adayı durumuna gelir.

Bu arada Fenerbahçe yönetiminin elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü Advocaat, ikinci baharını yaşıyor teknik adamlığında...

Tüm dünyanın yakından tanıdığı bir hocanın başarılı performansı elbette ki yakından takip ediliyordur. En geç devre arasında Advocaat ile sözleşme uzatılmalı.

Sezon sonu beklenirse çok geç olabilir.

Çünkü yeni bir hoca bulmak hem zor, hem büyük bir maliyetin altına girmek demek! Advocaat ile Fenerbahçe arasındaki aşı tuttu.

Siz ne kadar kariyerli bir hoca getirirseniz getirin, bazen aşı tutmayabiliyor, hayal kırıklıkları yaşanıyor. Geçmiş sezonlar takımlarımız adına bunun örnekleri ile dolu...

Fenerbahçe, dünkü tahrip gücü yüksek ve şaaşalı futbolu ile diğer şampiyonluk adaylarına gözdağı verdi!