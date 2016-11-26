SNEİJDER İSTEYİNCE...

Galatasaray için 3 puan ötesi bir maç oldu...

Sneijder ve Eren Derdiyok geri döndü; Aslan komadan çıktı; duraklama dönemi sona erdi; Riekerink'in korkulu rüyası şimdilik bitti; sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında yeniden gaza bastı.

Cimbom'un art arda oynanan zorlu maçlar periyoduyla gelen kötü sonuçlar nedeniyle dünkü Bursaspor maçına adeta yeniden doğuş gözüyle bakılıyordu.

Ya kabus depreme dönüşecek; ya da kara bulutlar dağılıp, Florya semalarında pırıl pırıl bir güneş açacaktı.

Riekerink, son haftalarda alınan kötü sonuçların faturasını gol orucuna giren Eren Derdiyok'a kesmiş olacak ki, dün Podolski ile başladı maça. İlk 11'in değişmez ismi Tolga Ciğerci ise hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu.

Sol bekte Linnes sürprizi ise tüm Galatasaraylılar'ı tedirgin etmişti.

Sezonu 3 kupa ile kapatmasına rağmen gönderilen Hamza Hamzaoğlu için de ayrı bir önemi vardı maçın. Batalla'nın sakatlanmayı göze alıp, 3 Galatasaraylı oyuncunun arasından yaptığı asisti ile 19 yaşındaki Kubilay'ın ofsayt kokan golü Bursaspor'u öne geçirdi. Bir anda Türk Telekom Arena tribünlerinde buz gibi bir hava esti bu golle.

Ardından Riekerink'ten çok önemli bir hamle geldi. Sol önde oynayan Bruma, sağ kanada geçti. Sağ önde oynayan Yasin de sola geçti. Yasin'in sola geçmesiyle Galatasaray bu kanada adeta bir ray döşemiş oldu. Birbirinden etkili ataklar sonrasında Galatasaray'ın golü geldi.

Sabri'nin kanadından Bursaspor etkili hücumlar geliştiriyordu. Bruma hamlesi ile Bursaspor'un etkinliği de azalmış oldu. Yani Riekerink'in satrançvari hamlesi saha içindeki birçok sorunu bir anda çözmüş oldu.



Podolski çok büyük oyuncu

Cimbom'un golünde Sneijder, Podolski ve Yasin üçgenindeki paslaşma şahaneydi. Yasin'in gol vuruşu da ustalık kokuyordu. İlk yarıda hakem Barış Şimşek çok önemli hatalar yaptı.

Bursaspor'un Kubilay ile bulduğu golde yardımcısının kurbanı oldu ve ofsaytı atladı. Bruma'nın şutunda Kubilay'ın eline çarpan pozisyon da net penaltıydı, bu pozisyonu da süzemedi.

Barış Şimşek, ikinci yarıda De Jong'un ceza sahasında kolları kapalı konumdayken çarpan topta ise 'devam' diyerek doğru karar verdi.

Sneijder'in harika serbest vuruş golünde ise kaleci Harun'un hatası vardı.

Hem Sneijder'in topu nereye vuracağını kestiremedi hem de topa uçmakta çok geç kaldı. Galatasaray, öne geçtikten sonra tribünler de coştu. Sarı-kırmızılı futbolcular da üzerlerindeki baskıyı atıp, daha bir öz güvenle mücadele ettiler.

Maçın son bölümünde oyuna giren Eren Derdiyok'un golüyle farka giden Cimbom, böylece derin bir oh çekti.

Özellikle Sneijder'in iştahlı futbolu ve attığı gol, sarı-kırmızılı camiada yüreklere su serpti. Dün şu görüldü ki, Podolski eğer sakat veya cezalı değilse bu takımda ilk 11'de oynar. Dünkü galibiyette Podolski'nin de büyük katkısı oldu.

İlk yarıda cesur bir futbol ortaya koyan Bursaspor, maçın ikinci yarısında hiçbir varlık gösteremedi.

Serdar Kurtuluş'un sakatlanmasından sonra sağ bekte görev alan Erdem ile Sivok ve biraz da Batalla, Bursaspor adına ayakta kalan isimlerdi.

Zorlu maratonda bazı maçlar vardır.

Kazanırsan çok şey kazanırsın. Dün Galatasaray böyle bir maç oynadı ve galip geldi.

Cimbom için yeniden yükseliş dönemi başladı...