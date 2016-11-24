İkinci yarı Barcelona!

Allahım bu nasıl bir geri dönüş böyle! Aboubakar'ın beraberlik golünden sonra tüylerimiz diken diken oldu, büyük bir duygu patlaması yaşadık! Mutluluğun resmini çizdik Dolmabahçe semalarına! Beşiktaş, ikinci yarıdaki o tahrip gücü yüksek futbolu ile bir destanın ayak izlerini dünyaya gösterdi.

Son yılların en büyük geri dönüş hikayesi yazıldı dün Vodafone Arena'da.

Beşiktaş bitti demeden bitmedi hikayemiz! 3. golümüzden sonraki o tribünlerden yükselen coşku, Mars'tan bile duyulacak kadar büyüktü!

İlk yarıda uyuyan, kalesinde 3 gol gören ve taraflı tarafsız herkesin, "Bu maç artık dönmez!" dediği maçı çevirdi Kartal! Bu sezon lig ve Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ın yine kaybetmeye niyeti yoktu.

Şenol Güneş'in ikinci 45'e yaptığı Cenk Tosun hamlesi ile başladı geri dönüşün hikayesi. Sahadaki tüm Beşiktaşlı oyuncuların gözlerinden adeta alev fışkırıyordu ve bu alev, maçı kazandık gözüyle bakan Benfica'yı yakacaktı az sonra.

Önce Cenk Tosun'un o olağanüstü golü geldi. Ve bu golden sonra Kara Kartal, havalandı ve puana kanat çırpmaya başladı. Benfica'yı sahasına hapsedip, dalga dalga rakip kaleye gidiyorduk pençelerimizi çıkararak.

Cenk Tosun'un direkten dönen topuyla yer yerinden oynamaya başladı Dolmabahçe'de! Geliyordu Beşiktaş'ın golleri... Gümbür gümbür geliyorduk!

Ecel terleri döküyordu rakip oyuncular sahada! Ama korkunun da ecele faydası yoktu! Quaresma'nın penaltı golüyle fark 1'e inmiş ve rakibe adeta teslim olun çağrısı yapmıştık. Sahada eziyorduk Benfica'yı, neye uğradığını şaşırmıştı rakip! Barcelona gibi oynuyorduk! Aboubakar'ın şahane golüyle Benfica'ya gününü göstermiştik!



Beşiktaş taraftarı dün tarih yazdı!

Dün gece ilk yarı Siyah; ikinci yarı Beyaz'dı. İlk yarıda yediğimiz 3. gol tam bir kahır mektubu gibiydi. Rakibin aynı anda üst üste 3 şutu direkten dönüyor, Beşiktaş savunması ve kaleci Fabricio seyrediyor. 4. kez topa Benfica (Fejsa) vuruyor, yine seyrediyoruz ve 3-0 oluyor. Yani 3. golü tüm Beşiktaşlılar bir film gibi izlediler.

Eğer ikinci yarıdaki o muhteşem futbolumuzu ilk yarıda da oynayabilseydik, Benfica'yı paramparça ederdik. Evet iddiamız sürüyor! En önemlisi, 3-0 geriden gelip beraberliği yakalamak müthiş bir öz güven kazandırdı Beşiktaş'a... Yine bileği bükülmedi Kartal'ın! Çok büyüksün Beşiktaş! Dünkü 1 puan, galibiyet kadar anlamlı!

Bunu beraberlik olarak geçiştirmek Beşiktaş'a yapılan bir hakaret olur! Bu bir zaferdir! Helal olsun çocuklar!

Helal olsun Şenol Güneş! Bu arada dünyada bir ilki gerçekleştiren Beşiktaş taraftarını kutlamak ve yürekten alkışlamak lazım.

Yaptıkları büyük bir sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda. Irkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için maçın başlangıç düdüğü ile birlikte 1 dakika işaret diliyle tezahürat yaptılar.

Helal olsun Beşiktaş taraftarına...

Dünkü maç, sadece Beşiktaş'ın değil Türkiye'nin maçıydı! Tüm Türkiye gurur duydu Beşiktaş'la!