ADVOCAAT’IN USTALIK ESERİ, JOR’UN İNTİHARI!

En sonda söyleyeceğimi en baştan ifade edeyim. Advocaat; stajyer hoca Riekerink'i mat etti ve teknik adamlık dersi verdi...

Van Persie gibi üst düzey bir forveti ceza sahasında bomboş bırakırsanız, bedelini çok ağır ödersiniz.

Alper'in rakip oyuncuları adeta şaşkına çevirircesine pasıyla buluşan Şener, futbol hayatının belki de en rahat asistini yaptı.

Çünkü onu kovalayan Carole, sadece Şener'i izledi. Galatasaray'ın stoperleri Serdar Aziz ve Hakan Balta da Van Persie gol vuruşunu yaparken, ortalarda yoktu. Galatasaray'daki hatalar zinciri, Fenerbahçe'ye golü getirdi.

Oysa ilk yarının son dakikasına kadar iki takım da orta sahada oyunu kilitlemişti.

Volkan Şen ve Bruma gibi yaratıcı oyuncular da sıkı markajın gölgesinde kalmıştı.

Hakem Cüneyt Çakır ise oyunun kontrolünü kaybetmemek adına her sert müdahaleye sarı kart çıkardı.

Cüneyt Çakır doğru olanı yaptı. Ama De Jong'un Roman Neustadter'e, Hasan Ali'nin Sinan'a ve sarı kartı olan Tolga Ciğerci'nin de De Souza'ya yaptığı müdahaleler de sarı kartlıktı.

Hakem bunları atladı.

Serdar Aziz'in, De Souza'yı ceza sahasında indirdiği pozisyon ise net penaltıydı, doğru karar verdi hakem. İlk yarının en güzel hareketi, Van Persie'nin jeneriklik golüydü.

Maçta Volkan Demirel'e hiç iş düşmedi.

Çünkü Bruma etkisiz kalınca Eren Derdiyok bırakın şut atmayı topla dahi buluşamadı, sonradan giren Podolski de...

Büyük maçlarda sahneye çıkan Sneijder, takımı adına olumlu hiçbir şey yapamadı.

İkinci yarıda Sabri'nin kanadı adeta koridor oldu. Volkan Şen, o kadar boş alanlar buldu ki, içeri girse şut atsa ya da iyi bir orta kesebilseydi maç 60'a varmadan Fenerbahçe lehine bitebilirdi.



Fenerbahçe için çok kolay oldu

Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında sınıfta kalan Jan Olde Riekerink (JOR), dün Kadıköy'de hatalı kadro tercihleri ve acemice oyun anlayışı ile G.Saray'ı yakan isim oldu. Bu sezon ligde bütün büyük maçları kaybeden Riekerink'e sormak lazım, hep görmezden geldiğin Serdar Aziz'i böylesine önemli bir derbide neden ilk 11 oynattın?

G.Saray'ın yıllardır beyni durumundaki Selçuk'u neden yedek bıraktın?

17 yıldır Kadıköy'de yenemediğin Fenerbahçe'yi Serdar Aziz'le mi yoksa haftalardır rakip kalelere şut dahi atamayan Eren Derdiyok'la mı yenecektin?

Riekerink ile G.Saray şampiyon olamaz.

Galatasaray yönetimi, hoca değişikliği için Ocak ayını beklerse geçmiş olsun!

Çünkü devre arasına kadar bu hoca ile yarışa havlu atar.

Advocaat tercübesi ile Riekerink'e teknik adamlıkta büyük fark attı. Advocaat, dün F.Bahçe'yi o kadar iyi yönetti ki, Riekerink panikten 72'de 3 oyuncu değişiklik hakkını bitirirken, Advocaat 84 dakika bekledi değişiklik için.

Çünkü sahada saat gibi işleyen bir Fenerbahçe vardı.

Dün gece doğru oyunu oynayan bir F.Bahçe ile sahada üretemeyen, kenarda adeta akıl tutulması yaşayan bir hocası olan Galatasaray'ı izledik. Futbolda doğru her zaman kazanır. Dün de kazandı!

F.Bahçe bu moralle şampiyonluk yarışında (ezeli rakibinden 6 puan geride olsa bile) Beşiktaş kadar iddialı duruma geldi.

Kadıköy'deki 17 yıllık gelenek yine değişmedi!

Fenerbahçe, dünya derbisini hiç zorlanmadan kazandı. Hem de Lens ve Mehmet Topal olmadan. G.Saray net bir gol pozisyonuna dahi giremeden derbiyi bitirdi.

Van Persie golleri ile F.Bahçe adına Kadıköy'de bir destanın daha altına mührünü bastı.