METE KALKAVAN NASIL UYUYACAK?

Quaresma ve Oğuzhan’a kırmızı kartı çıkaramadı! Eyyamın kralını yaptı Mete Kalkavan! Dün sahada adeta dayak yedi Mehmet Ekici? Ey MHK, yürekli bir hakeminiz yok mu sizin?

Temiz futbol isteyen, alınterine saygı beklentisi içinde olan ben, oynanan müthiş mücadeleden çok hakemi konuşmak istiyorum izninizle!

Beşiktaş'ın maçın hemen başında Rhodolfo ile bulduğu gol, siyah-beyazlıların futbol iştahını daha da artırırken, Trabzonspor'un psikolojisini ve zihinsel motivasyonunu alt üst etti. Buna rağmen çabuk toparlandı Trabzon! Sonraki dakikalarda Mete Kalkavan çıktı sahneye.

Quaresma ile Bero arasındaki mücadelede penaltıyı verdi. Ama Marcelo'nun Dame N'Doye'a yaptığı harekete duyarsız kaldı! Vay be Mete Kalkavan! Trabzon olunca penaltıyı veremedi Mete Kalkavan. Tribün atmosferinden etkilendi deyin, korktu deyin ne derseniz deyin; sonuçta beyaz noktayı gösteremedi hakem.

Ya ilk yarının son anlarında Oğuznan'ın Mehmet Ekici'nin yüzüne, burnuna attığı dirseğe ne demeli? Mete Kalkavan bu kez kırmızı kartı çıkaramadı ve pozisyonu sarı ile geçiştirdi. Eyyam üstüne eyyam! Güçlüden yana düdükler!

Madem bu derbinin ağırlığını kaldıracak gücün yok neden maça çıkıyorsun?

Böylesine muhteşem bir atmosferde Beşiktaş'ın hakemin desteğine ihtiyacı yoktu!

İkinci yarıda Quaresma'nın Yusuf'un kaval kemiğine yaptığı sert faule dünyanın her yerinde, dünyanın her hakemi kırmızı kart gösterirdi. Mete Kalkavan yine eyyamın kralını yaptı ve kırmızı kartını çıkaramadı. Yusuf'un ayağının kırılması mı gerekiyordu kırmızı için? 84'te ceza sahası çizgisinde Adriano'nun Bero'ya yaptığı hareket de resmen kartlık ve faul! Bu kadar da olmaz! MHK, Mete Kalkavan'a nasıl bir ceza verecek çok merak ediyorum...



Böyle hakemlerle adil bir yarış hayal

İki takım da orta sahaları çok çabuk geçti, iki takım da çok hızlı oynadı.

Beşiktaş'ta Tolgay, Atiba, Oğuzhan ve Quaresma oyunu hep dikine oynarken;

Trabzonspor'un bütün atak başlangıçları ve pas istasyonu Mehmet Ekici oldu.

Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor ataklarında hemen topun arkasına geçerken, bordo-mavililerin ataklarında çok iyi savunma yaptı Beşiktaş. Trabzonspor geçen sezon hakemlerden çok çekmişti. Dün Mete Kalkavan da yaptı yapacağını!

Dün sahada Mehmet Ekici adeta dayak yedi, hakem seyretti!

Mete Kalkavan başını yastığa nasıl koyacak? Nasıl rahat uyuyacak çok merak ediyorum!

MHK'nin böylesine tansiyonu yüksek maçlara cesur hakemler ataması gerekir.

İkinci yarının büyük bölümünde, özellikle de son 20 dakikada büyük baskı kurdu Trabzon! Tam bir Ersun Yanal takımı gibi oynadı! Beşiktaş, Aboubakar ile çok gol kaçırdı. Cenk Tosun penaltı golü dışında yine etkisizdi. Aboubakar yerine Cenk çıkmalıydı. Şenol hocanın oyuncu değişikliğinde hata yaptığını düşünüyorum.

Trabzonspor, ikinci yarıdaki müthiş futbolu ile en azından 1 puanı hak etmişti. Ama dün Trabzonspor, 5 gol bile atsaydı kazanamazdı, çünkü sahada Mete Kalkavan engeli vardı!

Sizin adaletli düdükler çalacak hakeminiz yok mu ey MHK?

Sizin yürekli hakemleriniz yok mu MHK? Futbolun marka değeriymiş!

Hadi ordan ya! Bu hakemlerle neyin marka değerinden dem vuruyorsunuz siz!

Son söz! Quaresma Yusuf'a o kırmızı kartlık hareketi yaptıktan sonra Şenol Güneş gibi yolu ve felsefesi adaletten geçen bir teknik direktörden Quaresma'yı hemen oyundan almasını beklerdik!

'Futbolda hukukun gücü değil, gücün hukuku var' diye isyan eden Şenol Güneş'e bu yakışırdı!