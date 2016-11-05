YENİ LUCESCU ABDULLAH AVCI

Abdullah Avcı, Shakhtar Donetsk mucizesini yaratan Lucescu’nun izinden yürüyor. Başakşehir de Shakhtar gibi bir sistem takımı. Avcı’nın teknik adamlık zekası ile büyüyen Başakşehir, sezonu şampiyon bitirirse kimse şaşırmasın!

Riekerink Bey'den stajyerliğe bir dönüş mü var? Öyle ya Trabzonspor derbisinden sonra lider Başakşehir'e de kaybetti G.Saray...

Hollandalı hoca, Adanaspor maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Medipol Başakşehir karşısına çıktı. Chedjou bu sezon ilk kez yedek kalırken, konuk ekipte de cezalı Epureanu'nun yerine Bekir görev yaptı.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında iki takım da birbirini tarttı. Ardından önce Başakşehir'in Visca ile G.Saray kalesinde yarattığı bir tehlike var ki Muslera topu iyi çıkardı. Dün çok çalışan Sneijder, oyunu hızlandırdı, bazuka gibi şutlar attı, G.Saray'ın sahadaki aklı oldu. Sağ kanattan Sinan Gümüş etkili ataklar geliştirdi.

Sinan'ı uzun süredir bu kadar iştahlı görememiştik. Sinan, Sneijder'in ortasına kalabalık Başakşehir savunması arasından kafayı vurup topu ağlara göndererek güzel futbolunu şık bir golle taçlandırdı.

Ama G.Saray oyunu dinlendirip skoru tutmayı başaramadı.

Uğur'un jeneriklik ortasına iyi yükselen Mehmet Batdal ile beraberlik golünü attı. İlk 45'te iki kopya gol izledik.

İlk yarının uzatma anlarında Bruma'nın 'Al da at' kalitesinde Eren Derdiyok'a yaptığı bir orta var ki, Eren, 1 metreden topu ağlara gönderemedi.

İkinci yarıda orta sahalar çabuk geçildi.

Cimbom'da De Jong ve Selçuk, Başakşehir'de de Emre ve Mahmut fazla pas istasyonu olmadı.



EREN DERDİYOK KULÜBEYE KOŞUYOR

Son haftaların çalım üstadı Muslera'nın üst üste hatalar yapıp, orta alana yakın bir bölgede Mossoro'yu yere indirmesi ve sarı kart görmesine ne demeli?

Muslera'nın amatörce hatası yüzünden Cimbom golü yedi. Muslera'nın faule sebep olduğu pozisyonu iyi değerlendiren Başakşehir, Emre'nin ortasında Yalçın'ın kafa golü ile skoru 2-1 yaptı.

Muslera son maçlarda çalımları ile tribüne oynuyordu da kenardaki Riekerink bunu bir türlü görmüyordu. Uruguaylı kaleci dün de şov yapmak istedi ama bu sova teşebbüsü, kalesine gol olarak geri döndü.

Bu maçtan G.Saray'ın çok ders çıkarması lazım. Dünkü maç, Hollandalı hoca için bir test maçıydı ve sınıfta kaldı.

Sezon başında kafalardaki soru işaretlerini yerle bir eden Riekerink Bey, dün kafalarda tekrar soru işaretleri oluşturdu.

Cimbom, futbolu ile Kadıköy'de oynayacağı F.Bahçe derbisi öncesinde taraftarını tedirgin etti ve umut vermedi.

Eren Derdiyok, etkisiz futboluna dün bir yenisini daha ekledi ve hızla yedek kulübesine doğru koşuyor! De Jong da Tolga Ciğerci'yi adeta mumla arattı.

Dün G.Saray adına etkili şutları ile rakip kaleyi adeta döven Sneijder yenilgiye baş kaldıran tek isimdi. Bruma ilk kez bu kadar vasattı. Bruma gününde olmayınca da Aslan kükreyemedi.

Abdullah Avcı'nın teknik adamlık zekası ile büyüyen lider Başakşehir, harika bir takım. Avcı, yeni Lucescu olma yolunda hızla ilerlerken takımını da Shakhtar Donetsk gibi bir sistem takımı haline getirdi.

Başakşehir, ekmeğini taştan çıkarıyor, liderliği hak ediyor, kocaman bir alkışı da hak ediyor... Başakşehir'de müthiş bir takımdaşlık ruhu ve saha içinde üst düzey bir yardımlaşma var.

Bu Başakşehir, devre arasına kadar Süper Lig'i zirvede götürür ve ocak ayında birkaç kaliteli transferle kadrosunu zenginleştirirse son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde olur!

Kim bilir belki de şampiyon olur!