FENERBAHÇE FARKI KAPATIR

Tam Emenike ve Sow'a göre bir maçtı dün. Çünkü rakip Karabük'ün iki stoperi Barış Başdaş ve Kokalovic yoktu. Savunmanın göbeğini oluşturan Dany ve Gaman bu sezon ilk kez birlikte oynuyordu.

Hollandalı hoca Advocaat ise Aatif'i hem 10 numara pozisyonunda hem de Van Persie'ye yardımcı forvet olarak sahaya sürdü.

Oysa tam Emenike ve Sow'un birlikte oynamaları durumunda yıldızlaşacakları bir karşılaşmaydı. Ama Advocaat maçtan önce "Biz evimizde oynarken neden deplasman forması giyiyoruz? Neden hakem buna karar veriyor?" diyerek adeta isyan ediyordu.

Bırak forma derdine düşmeyi de sen şampiyonluğu düşün! Birileri Advocaat'a forma belirleme konusunu anlatmalı.

Şöyle ki; TFF talimatı gereği, forma belirlemede yetki eşgüdüm toplantısında hakeme verilmişti. Maça gelirsek; hakem Fırat Aydınus'un çok ağır bir kararla verdiği penaltı, Van Persie'nin penaltı golü ve ardından Ceyhun Gülselam'ın ikinci sarıdan atılmasıyla maç adeta Fenerbahçe lehine bitmişti.

Zaten Skrtel, Fenerbahçe'nin galibiyet kapısını ardına kadar açmıştı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin en iyileri Lens ve Mehmet Topal'dı. Van Persie de iştahlıydı. Aatif etkisiz ve ürkekti. Lens fark yaratan ve çok zeki bir yıldız. Bence son yıllarda Fenerbahçe'ye gelen en yararlı oyuncu.

İkinci yarı Fenerbahçe açısından farklı skor denemesine dönüştü. Topu alan her futbolcu, soluğu Karabük ceza sahasında aldı adeta. Aatif'in Van Persie'den aldığı topla ilerleyişi ve vuruşu, birinci sınıftı. Van Persie ve Aatif'in devreye girdiği bir ikinci yarı oldu.

Van Persie 'artık hazırım' mesajını verdi.

Volkan Şen de asistleri ile kendine geldi.

Lens etkili futbolunu golle süsledi. 5 dakikada atılan 3 gol. Sonunda patladı Fenerbahçe!

Sıra, yönetime tepki olsun diye tribüne gelmeyen taraftarda... Yönetimi istemeyebilirsiniz ama bu takım sizin takımınız. Desteği de hak ediyor. Gelin artık, gelin de Ülker Stadı dünkü gibi boş kalmasın. Bu Fenerbahçe, 12. adamın tam desteğini arkasına alırsa emin adımlarla zirveye yürür ve aradaki puan farkını kapatır.

Zaten dünkü etkili futboluyla "Şampiyonluk yarışında ben de varım" dedi.



YALANCI BAHAR N'DOYE

Maç adeta Trabzonspor'un penaltı golüyle başlayınca, şiddetli yağmurun da etkisiyle sahadaki Fırtına'nın da TSunami'ye dönüşeceğini düşündü tribünler...

Trabzonspor'un orta sahasındaki Okay, Mehmet Ekici ve Onazi üçlüsü pas oyunu oynamaya yatkın üçlüydü. Ancak Onazi etkisiz kalınca Okay da Robin ile Petrucci ve zaman zaman da Kweuke ile boğuşmak zorunda kalınca bütün yük Mehmet Ekici'nin omuzlarına bindi.

Çaykur Rizespor'un beraberlik golüne kadar yine de Trabzonspor adına her şey yolunda gidiyordu. Kweuke'nin attığı golde Uğur Demirok ağır kalınca, Onur da adeta yerdeki topa Kweuke'nin kafa vuracağını düşünemeyince büyük takıma yakışmayacak bir gol yemiş oldu Trabzonspor.

Skor 1-1 olduktan sonra Çaykur Rizespor'un istediği bir oyun oynandı ilk yarının son bölümünde.

İlk yarıda Trabzonspor oyunu kenarlara taşımaya çalıştı ama ne Zeki ne de Yusuf'tan etkili bir orta gelmedi; N'doye gerilere kadar gelip top almaya çalıştı. Hakem Halil Umut Meler ise çok sayıda faulün olduğu maçta futbolculara neden faul verdiğini anlatmak için gereksiz yere adeta konferans verdi sahada.

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Trabzonspor olurken, Çaykur Rizespor oyunu soğutmak için her yolu denedi. Hakem de konuk ekibin oyunu yavaşlatmasına yardımcı oldu. Oğulcan'ın yaptırdığı penaltıyı Uğur Demirok harika kullandı ve Trabzonspor öne geçtikten sonra daha rahat oynamaya başladı. Çorum'dan dün Avni Aker tribünlerine gelen Trabzonspor sevdalısı Elif Nur Deniz'in Uğur'un golünden sonraki coşkusu ve mutluluğu, Trabzon'da günün en anlamlı fotoğrafıydı.

Ama Kweuke'nin bütün defansı uyutup attığı 2. golden ders alması lazım Trabzon'un.

Kweuke 2 golün yanında en rahat maçını oynadı dün.

Bir tarafta 2 metreden bomboş pozisyonda gol atamayan N'doye, diğer tarafta ekmeğini taştan çıkaran Kweuke. Bu takıma iyi bir forvet şart... Hatta şart ötesi...