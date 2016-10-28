ŞİKEDEN DE BETER!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un birçok maçta nasıl ve neden adeta lime lime doğrandığı ortaya çıkmaya başladı.

Bizler geçen sezon, "Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı doğruyor hakemler!" dedik durduk...

Olayın kahramanları kuma gömdükleri başlarını çıkarıp, yavaş yavaş 'Yüzyılın Rezaletini' itiraf etmeye başladılar.

İlk itiraf Deniz Ateş Bitnel'den geldi.

Hem de ne itiraflar... Bitnel'in itiraflarından sonra Türk futbolunda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yer yerinden oynayacak!

Bazıları koltuklarından, bazıları makamlarından olacak, olmakla kalmayacak belki de sokağa bile çıkamaz duruma gelecek.

Trabzonspor'a tuzak kuranlar, bir bir ortaya çıkacak!

Deniz Ateş Bitnel, Son Kale Trabzon Grubu'ndan Asım Turan'a yaptığı açıklamalarda diyor ki: "Ben G.Saray-Trabzon derbisinde görev aldığım yardımcıların hiçbiriyle daha önce çalışmadım ve benim yardımcılarım, maçtan bir gün önce sebepsiz yere değiştirildi. Kesinlikle bu maçta yan hakemlerin talimat aldığına inanıyorum.

Trabzon'a oyun oynandı!" Sorarım size; o zaman, Deniz Ateş Bitnel faciasından şu sonuç çıkmıyor mu?: "2010-2011 sezonunu siz çok gündeme getiriyorsunuz. UEFA, FIFA ve CAS nezdinde hak arıyorsunuz. Kupanızı istiyorsunuz. Bir türlü bu işin peşini bırakmıyorsunuz. Bizleri zor durumda bırakıyorsunuz. Biz de sizi böyle cezalandırmaya devam ediyoruz..." Deniz Ateş Bitnel'in korkunç itiraflarını okurken, sezonlar, maçlar bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Yazıklar olsun Türk futbolunu bu hale getirenlere!



BİZ BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ!

Kimler, Deniz Ateş Bitnel'in yardımcılarına (1. yardımcı Kemal Yılmaz ve 2. yardımcı Ceyhun Sesigüzel) o maçtan önce 'Trabzonspor'u yakacaksınız!' talimatını verdi?

Elbette ki yardımcılar da konuşunca, rezalet diz boyu olacak.

Bu talimatı kim veya kimler verdiyse en ağır şekilde cezalandırılmalı! Eğer Deniz Ateş Bitnel'in korkunç itirafları doğru çıkmazsa, o zaman Bitnel en ağır şekilde cezalandırılmalı.

Trabzonspor'a geçen sezon hakemler aracılığı ile maçlarda verilen cezalar, şikeden de beter olmuş. Ama hâlâ Trabzonspor'u yok etmeyi başaramadınız.

Başaramayacaksınız da...

Yazdıklarım; bu kirli tuzağı düzenleyen kişi veya kişilere... Trabzonspor'u yok etmeye çalışanlaradır. Elbette ki bu kirli futbol düzenimizin içinde tertemiz başkanlar, yöneticiler, teknik direktörler ve futbolcular var...

Ama bizim savaşımız; futbolumuzu kirletenlerle; futbolumuza adaletsizlik tohumunu ekenlerle!

Şimdi hesap verme zamanı!

Ve şu iyi bilinsin ki; Fotomaç bu işin peşini bırakmayacak. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Bu kez halının altına süpüremeyeceksiniz...Süpürseniz bile biz o halıyı kaldırmasını da biliriz.

Çünkü biz, temiz futbol istiyoruz...