BEŞİKTAŞ BU LİGİN ÇOK ÜSTÜNDE...

Vodafone Arena tribünleri, Binbir Gece Masallarını sahneliyordu sanki. Gecenin rengi maç başlamadan siyah-beyaz olmuştu. Tribünlerden yükselen coşkunun astronomik seviyelere ulaşan desibeli, uzaydan bile duyulacak kadar muhteşemdi. Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında sahaya tam 5 hücum ağırlıklı oyuncuyla çıkmıştı.

Napoli fatihi Kartal, bu kadro ile bu akşam gol rekoru kırar diyenler çoğunluktaydı. Ama böyle kadrolar riski de beraberinde getirir. Daha 3. dakikada Atiba'nın gördüğü sarı kart, tehlike sinyalleri verdi. Üst üste 60 resmi maçta hiç kart görmeyen Atiba, son 2 maçta sarı kart görüyorsa bunun nedeni ayağına topu alan her futbolcunun golü düşünmesi nedeniyleydi.

Bütün açıkları kapatmak da Atiba'ya düşmüştü yani.



Sonunda ligde de patladı

Antalyaspor'un Celustka ile Beşiktaş kalesini yoklaması rakibin direncini artırırken ardından gelen Motta şutu ve Fabricio'nun muhteşem kurtarışı, Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'unun da kolay teslim olmaya niyetinin olmadığının göstergesiydi.

Beşiktaş'ta atak sonlandırmada yanlış pas tercihleri beklenen golü geciktirirken, Fabricio da dahil, Tosic ve Talisca pas hataları ile Antalyaspor'un elini güçlendirdiler. Dün yardımcı forvet durumundaki Aboubakar sağ kanat olan görev yerinden merkeze gelerek Antalyaspor kalesini yoklayan isimdi ilk yarıda. Yoklaya yoklaya sonunda öyle bir çılgınlık üretti ki Aboubakar...

Napoli'yi yıktıktan sonra dün de muhteşem bir golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Aboubakar sonunda beklenen patlamayı ligde de yaptı. Golden sonra çıkan kırmızı kart ile Antalyaspor'un 10 kişi kalışı, ikinci yarıda Beşiktaş'ın hücum adına yeni çılgınlıklar üreteceğinin

habercisiydi.



Rakiplerini korkuttu

Eto'o, Tosic ve Marcelo'nun sıkı markajı arasında kaybolup giderken, Antalyaspor savunmasının göbeği, Diego Angelo'nun kırmızı kart görmesiyle büyük açıklar vermeye başladı.

49'da arka direkte bomboş pozisyondaki Tosic'in kafa vuruşu auta giderken, tribünlerdeki coşku yine tavan yapıyordu. Senol hoca 1-0'ın riskli bir skor olduğunu bildiği için 2. gol gelmeden kulübede oturmaya niyeti yoktu. Talimat üstüne talimat yağdırıyordu oyuncularına. Dün Aboubakar'ın gölgesinde kalan Cenk Tosun çıktıktan sonra Necip hamlesi, skoru tutmaya yönelik bir hamle oldu.

Aboubakar golü attıktan sonra yükselen öz güveni ile Antalyaspor kalesini adeta şut yağmuruna tuttu.

Çok iştahlı ve coşkulu oynayan Quaresma'nın Talisca'nın kafasına servis ettiği topla gelen ikinci gol, Antalyaspor'un direncini iyiden iyiye kırarken; Beşiktaş kalan dakikalarda Avrupai bir futbol oynamaya başladı.

Son anlarda gelen bir Talisca golü daha farkı getirirken, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de gözünü korkuttu. Şampiyonlar Ligi'nde zafer, hemen dönüşünde ligde alınan galibiyet...

Beşiktaş adına her şey yolunda ve kusursuz gidiyor. Bu başarı hikayesini yazan kişi de tabii ki İmparator Şenol Güneş... Bu Beşiktaş'ı izlemek büyük keyif. Dün gece sanki Oscarlık bir aksiyon filmi izledik başrollerinde Quaresma, Aboubakar ve Talisca olan...

Bu lig, bu sezon Beşiktaş'a çok hafif gelir. Beşiktaş çoktan 'Avrupa'nın Efendisi' olmuş bile...

Not: Beşiktaş camiasına da Caner Erkin'e de büyük geçmiş olsun. İnşallah bir an önce sahalara dönersin Caner kardeşim. Allah hiçbir futbolcuya böyle sakatlık yaşatmasın.