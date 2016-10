UÇAK DÜŞSE ONU DA TUTAR!

Galatasaray, başkentte maça tahrip gücü yüksek bir takım görüntüsü ile başladı.

Soldan önce Bruma'nın, ardından da Carole'un isabetli ortalarına Eren art arda 2 isabetsiz vuruş yaparken, işin rengi de adeta belli olmuştu. Cimbom, sol kanadı verimli kullanırken, daha maçın başında Gençlerbirliği'nin sağ tarafı adeta koridor olmuştu. Yasin'in bindirmeleri ile o koridor, bir süre sonra adeta felç olmuştu.

Kenardan Riekerink, 'Madeni bulduk, devam çocuklar!' der gibiydi.

Golün güzelliğine bakın... Çok akıllıca ve jeneriklik bir kontratak bu. Josue'nin kaptığı topla takımını hızlı hücuma çıkarışı, topu Eren'e verişi, Eren'in Yasin'i görüşü, Yasin'in Eren'e asisti, Eren'in vuruşu ve kaleciden dönen topu Bruma'nın tamamlayışı ile geldi G.Saray'ın golü.

Herşey 3-5 saniye içinde oldu bitti. Sanki Barcelona'dan kopya çekilmiş bir gol hikayesiydi bu. Ligin en az pozisyon veren takımına karşı 15 dakika içinde 3 net pozisyon yakaladı ve birini gole çevirdi Galatasaray.

Her maçta Tolga Ciğerci'yi övmekten yoruldum, Tolga koşmaktan yorulmadı.

Topun olduğu her yerde Tolga vardı yine.

Bruma bu takımın her şeyi. Geride kalan 7 lig maçında 6 gole katkısı (3 gol, 3 asist) var Bruma'nın.

İlk yarıda akıllarda neler mi kaldı?

Gözlerimizin pasını silen kontratak golü;

Eren'in Bruma'ya Alex'vari pası; Sabri'nin sarı kart gördüğü pozisyonda Cüneyt Çakır'a itirazı.

İkinci yarıda G.Birliği'nin baskılı futbolu karşısında skoru koruma telaşına düşen G.Saray, orta saha üstünlüğünü başkent ekibine kaptırınca Muslera devreye girdi ve müthiş kurtarışlar yaptı. Bu Muslera uçak düşse onu bile tutar!

G.Saray, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerken, Muslera kurtarışları ile Bruma da attığı golle galibiyetin mimarı oldu.



MAÇIN YILDIZI ŞENOL GÜNEŞ'Tİ

Milli maç aralarından sonra takımların kendi liglerine dönüşlerinde sıkıntı yaşadıkları bir gerçektir. Özellikle şampiyonluk adayı takımların ortaya koyacakları futbol soru işaretleri doludur. Şenol hoca, Kayserispor karşısında cesur bir kadro sahaya sürdü.

Dün öyle pozisyonlar yaşandı ki... Cenk Tosun vuruyor; kaleci Muammer geçit vermiyor, Aboubakar vuruyor, yine Muammer... 34. dakikada öyle bir pozisyon var ki; 'bu da kaçar mı?' dedirten cinsten. 1 metreden topu ağlara göndermeyi başaramayan Aboubakar, tam bir hayal kırıklığı...

İlk yarım saatte Beşiktaş, 120 başarılı pas yapıp yüzde 73 oranında topla oynarken, Kayseri 30 başarılı pas yapabildi.

Dün 100. lig maçına çıkan Atiba, tam 54 maç sonra ligde sarı kart gördü.

Caner, ilk yarıda adeta sol tarafa ray döşedi ve hızlı bir tren gibi ileri çıkarak ceza sahasına gollük ortalar yağdırdı.

Hüseyin Göçek, ilk yarıda Beşiktaş'ın bir penaltısını vermedi.

Quaresma hamlesi, Beşiktaş'ın gol yollarında daha etkili olmasını sağladı. Duran toplar, dün Beşiktaş'ın en büyük hücum silahı oldu. Şenol Güneş'in 62'de Tolgay'ı çıkarıp, Ömer Şişmanoğlu'nu sahaya sürmesi galibiyeti getirdi. Golde Beck'in takipçiliği ve topu kapıp servis etmesi de gol kadar önemliydi. Ön liberoda oynayan Necip, 2. yarıda Kayserispor'un 3 kritik kontratağını keserken, Tosic de savunmada güven verdi. Fabricio ise yükselen formu ile Tolga Zengin'e kaleyi kaptıracak gibi görünmüyor.

Beşiktaş geçen sezonki kadar keyif veren bir futbol oynamıyor belki ama kazanmasını biliyor.

Şenol Güneş gibi bir hocanız varsa, sırtınız yere gelmez. Dünkü maçın yıldızı da oyunu saniye saniye okuyan Şenol Güneş'ti.

Bu futbol Napoli maçında yeter mi?

İşte orası soru işareti...