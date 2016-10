ARDA VE BURAK DÖNERSE; DAĞI BİLE DEVİRİRİZ

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünlerinde futbol aşkının rengi Kırmızı-Beyaz'dı dün gece... Tıpkı bir gelincik tarlası gibi, bir gül bahçesi gibiydi tribünlerin manzarası. Top, Ukraynalı oyuncuların ayaklarına geldiğinde kulakları sağır eden ıslık sesi, millilerimiz meşin yuvarlakla buluşunca ise uzaydan bile duyulacak bir coşku... Tek kelime ile muhteşem bir taraftar topluluğu...

İlk dakikalarda Ukrayna, en büyük silahları Yarmolenko, Konoplyanko ve Kravets ile kalemizde tehlikeler yarattı.

Maça ısınamadık, oyunun içine giremedik bir türlü... Rakibe çok boş alan bıraktık.

İlerideki Cenk Tosun ve Enes Ünal topa çok uzak kaldılar. Ukrayna sık sık bir set oyununa dönerek, alanı daraltarak hem baskımızı kırdı, hem de oyunu yavaşlattı.

Mehmet Topal ve Enes Ünal ile rakip kaleyi yokladığımız anlarda tribünlerdeki heyecan görülmeye değerdi.

Ardından serseri bir Ukrayna atağında Kravets ceza sahasına girdi, Ömer Toprak'ın kontrolsüz girişi ve Alman hakem Grafe'nin penaltı noktasını göstermesi ile şok olduk. Penaltıyı Yarmolenko o kadar kötü kullandı ki; Volkan da bu kötü penaltıyı o kadar kötü yedi ki... Kahrolduk. Ardından toparlanmaya fırsat kalmadan Ukrayna'ya penaltıyı kazandıran Kravets, elini kolunu sallayarak durumu 2-0 yaptı.

3 dakikada buz kestik!



BUZ GİBİ PENALTIYDI

İlk yarıda Emre Mor'un ceza sahasında biçildiği bir pozisyon var ki; 'penaltının kralıydı' ama Alman hakem Grafe, vermedi, buz gibi penaltımız güme gitti. İlk yarıda Kravets adeta cirit attı ceza sahamızda.

Hakan Çalhanoğlu'nun yandan auta giden frikiği golümüzün habercisiydi.

Ardından sazı eline alan Emre Mor, Messi klasında oynamaya başladı ve bir duran toptan kazandığımız golle umutlarımız yeşermiş olarak gittik soyunma odasına. Aferin Ozan Tufan! İşte böyle çocuklar! İkinci yarıda meşhur geri dönüşlerden birini daha bekliyoruz sizden!

Fatih Terim'in Enes Ünal sürprizi tutmadı ilk yarıda.

İmparator, ikinci yarıya iki radikal değişiklikle başladı. Hakan Balta ve Enes Ünal'ı kenara alarak; Kaan Ayhan ve Tolga Ciğerci'yi sahaya sürdü. Galatasaray formasıyla harika bir sezon geçiren Tolga Ciğerci, dün ilk 11'de başlamalıydı aslında.



DERSLİK BİR MAÇ OLDU?

Kaan Ayhan'ın adeta direği yalayarak auta giden kafa vuruşu, hem tribünleri coşturdu, hem de Milli Takımımız'ı hareketlendirdi.

Emre Mor, bu takımın her şeyi.

Oyunu hızlandırıyor, üçüncü bölgeye top taşıyor. İşte Emre Mor'un yaratıcılığı ile kazandığımız bir pozisyonda Cenk Tosun'un direkte patlayan şutu için "Ah be, bu güzel şut gol olmalıydı!" dedik.

Oyunun son bölümünde üstünlüğü ele aldık. 80'de Kucher, Cenk Tosun'u düşürünce, ilk yarıda net penaltımızı vermeyen Grafe, bu kez beyaz noktayı gösterdi. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle tarihi geri dönüşlerimizden birini daha gerçekleştirdik. 2-0 geriden gelip, 2-2'yi yakalamak güzeldi.

Dün aldığımız 1 puan küçümsenmemeli.

Dün Milli Takımımızın en iyisi Emre Mor'du. Özellikle 70'ten sonra Messi'den bir farkı yoktu Emre Mor'un futbolunun.

2. yarıda giren Kaan Ayhan'ı da beğendim.

Aldığımız 1 puanda muhteşem tribünler ve Emre Mor başrolleri oynadı.

Geriye düşmeden de Türkiye gibi oynamayı öğrenmeliyiz. Dün son 20 dakikada Kırmızı-Beyaz'a yakışır bir futbol oynadık çünkü.

70'ten sonraki futbolumuzu oynarsak, İzlanda engelini rahat geçeriz.

Hele bir de Arda Turan ve Burak Yılmaz da dönerse; dağı bile deviririz.