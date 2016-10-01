ARDA’YI OĞLU GİBİ SEVERKEN...

Arda Turan, Barcelona'da harikalar yaratıp, futbol hayatının en formda dönemini yaşarken; A Milli Takım aday kadrosuna alınmıyorsa, sorun çok ciddidir.

İkili arasındaki sorun, kişisel kaprislerin de çok ötesindedir. Ego savaşı çok basit kalmıştır bu olayda.

Çünkü Terim, çalıştırdığı takımlarda bir baba gibidir aynı zamanda. Fatih hoca, Arda'yı oğlu gibi sevmiştir, korumuştur her zaman. Yaşanan süreçte Fatih Terim de Arda Turan da diğer milli futbolcular da yaşananlar hakkında net konuşmadılar.



Bu karar doğru

Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörüdür, tek yetkilidir ve kadro tercihlerine de saygı duymamız gerekir.

Çünkü söz konusu olan Milli Takım'dır.

Ama aday kadroyu sorgulamak da eleştirmek de övmek de hakkımızdır.

Euro 2016'da para aşkı, milli forma aşkının önüne geçmişti. Şimdi faturalar kesiliyor. Herkes ektiğini biçiyor.

Fatih Terim, Arda konusunda karar verirken, tek başına verdiğini de düşünmüyorum. Arda konusundaki kararının da doğru olduğunu düşünüyorum.

Tartışmalarda, kavgalarda özür dilemek de bir erdemdir. Beni eleştiren bin yıl yaşasın demek de... O zaman bu krizi bitirecek olan da Arda'dır.

Bu benim düşüncem...

Susmak ise sorunların üzerine kül örtse de çözüm olmaz hiçbir zaman...