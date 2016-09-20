İşte Dick başlı Fenerbahçe

Yeni 10 numara gözüyle bakılan Salih Uçan ve Fenerbahçe'ye büyük maçları kazandırsın diye transfer edilen ama yaklaşık 14 aydır nedense sakatlığı bir türlü geçmeyen Van Persie 18'de yoktu dün... Üstelik de Fenerbahçe taraftarının en sevdiği forvet olan Sow da kulübeye çekilmişti Advocaat tarafından...

Kasımpaşa'ya karşı gol silahı Emenike'ydi.

25 milyon Fenerbahçe taraftarı; orta saha kurgusunun Ozan Tufan, Mehmet Topal ve Josef de Souza'dan oluştuğunu görünce acaba "Advocaat, Pereira'dan kopya çekmiş" demiş midir?

Rakip son sıradaki Kasımpaşa idi ve Fenerbahçe'nin artık kazanmaktan başka çaresi yoktu. Böyle bir tablonun ışığında herkes Fenerbahçe'nin maça fırtına gibi başlayacağını düşündü.

Ancak sarı-lacivertliler karşılaşmaya düşük tempoda başladı. İlk yarının özeti şu: Sağ kanatta oynayan Lens, yaptığı 2 asistle; Emenike de 2 asist 1 de golle Fenerbahçe'nin işini kolaylaştıran isimler oldu.



MUCİZE ÖTESİ OLURDU!

Fenerbahçe taraftarının eleştirdiği oyuncuların başında gelen Ozan Tufan da attığı şık golle Advocaat'a rahat bir nefes aldırdı ilk yarıda.

Fenerbahçe formasıyla ligde 2. golünü atan Josef de Souza, ilk golünü de Kasımpaşa'ya atmıştı.

Ligde geride kalan 3 maçta rakip kalelere attığı 13 isabetli şuttan 3 gol bulabilen Fenerbahçe, dün ilk yarıda kaleyi tutan ilk 2 şutta 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

İki sezondur küçülmeye giden Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in gelişi ile bir kıpırdanma sürecine girmiş ama gücü bu kadar... Ne olgun ataklar yapabildi ne de defans yapabildi dün Kasımpaşa...

Bu kadro ile Fenerbahçe'ye kafa tutması mucize ötesi bir durum olurdu zaten.

İlk yarıyı 3-0 önde kapatmanın rahatlığı ile 2. yarıya başlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa savunmasında çok boş alan buldu.

Skrtel, ceza sahasında Adem Büyük'ü neden düşürdü anlamış değilim.

Adem o pozisyonda ceza sahasına orta yapacaktı. Bırak yapsın! Penaltıya sebebiyet son çaredir çünkü...



GALİBİYET İLAÇ GİBİ GELDİ

Skor 3-1'e geldikten sonra Lens'in yerine Sow hamlesi, çarpıcı bir değişiklikti. Emenike ile Sow arasındaki uyumdan sıkça söz etmiştik A Spor'daki yorumlarımızda. Dün Emenike, Sow'a verdiği gol pası ile bizi haklı çıkardı. Bu takımda Sow ve Emenike birlikte oynamalı... Çünkü bu ikili, birbirini tamamlayan oyun özelliklerine sahip. Ersun Yanal dönemindeki Fenerbahçe'de Sow ve Emenike ikilisinin yaktıkları ortada.

Dün Fenerbahçe'nin en büyük hücum gücü ise Volkan Şen'di. Çok çalıştı, yüreği ile oynadı; 6 şut attı, bir topu direkten döndü, 12 ikili mücadele kazandı. Ah bir de son vuruşları etkili olsa Volkan'ın... İsmail Köybaşı'nın golü de çok güzeldi.

Kulübede yazık oluyor İsmail'e.

Bu arada Fenerbahçeli futbolcular, 20'de 2 farklı üstünlüğü yakaladıkları maçta gereksiz sarı kartlar gördüler.

Dün çok alışık olmadığımız bir Fenerbahçe izletti bize Dick Advocaat!

Evet Fenerbahçe dün farklı kazandı ve bu 5-1'lik galibiyet sarı- lacivertlilere ilaç gibi geldi. Ancak bu takım şampiyon olmak istiyorsa oyunu hızlanmalı, topu hızlı çevirmeli; dikine oynamalı; yan ve geri pas alışkanlığından vazgeçmeli... Ve en önemlisi, ideal kadroyu artık oluşturmalı Advocaat. Fenerbahçe'nin hâlâ eksiği var. Dünkü çok çarpıcı skor kimseyi yanıltmasın...