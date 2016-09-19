Akıl oyunları

Aboubakar, Mario Gomez'in yerini dolduramaz ama Talisca, Sosa'nın boşluğunu doldurmayı bırakın, ligimizin yeni Alex'i olur... O nasıl yumuşak bir bilek, o nasıl bir sol ayak öyle!

Manisa'daki maç başlar başlamaz Talisca rüzgarı esmeye başladı sahada.

İki kez kaleyi yokladıktan sonra 8'de Gökhan İnler'in milimetrik pasını ağlarla kucaklaştırdı Talisca...

Büyük futbolcu...

İşte böyle büyük futbolcular, uyum sorunu yaşamadan takır takır oynuyorlar.

Beşiktaş'ın diğer şampiyonluk adaylarına göre artısı çok fazla... Mesela yaratıcı ve fark yaratan oyuncusu çok. Duayen bir teknik direktöre sahip olması da en büyük avantajı...

Tolunay Kafkas'ın gelişi ile daha ofansif oynamaya çalışan bir Akhisar Belediye vardı sahada. Sami, Vaz Te ve Rodallega ile tehlike yaratmaya çalıştılar Beşiktaş kalesinde. Miguel Lopes'i beğendim Akhisar'da.

Savunmada cok kritik müdahaleler yaptı. Soner Aydoğdu ise çok çalıştı ve bir maestro gibi takımını atağa kaldırdı.



YENİ LİDER MARCELO

Gökhan İnler; soğukkanlı futbolu, derinlemesine pasları ve oyun zekası ile Beşiktaş'a büyük güç katmış. İlk yarının son anlarında Caner Erkin'in fiyakalı ortasının, Rodallega'nın kafasını sıyırarak ağlara gidişi, işin bittiğinin göstergesiydi Beşiktaş adına...

Siyah-beyazlıların savunmasının yeni lideri Marcelo. Kaleci Fabri ile Tosic ve kenar bekleri ile uyumu çok iyiydi ilk yarıda.

Beşiktaş dün de yüksek pas yüzdesi ile oynadı. Atiba ve Gökhan İnler risksiz ve ayağa oynayan oyuncular.

Tosic, üç kritik pozisyonda Rodallega'ya karşı müthiş kademeleri ile göz doldurdu. Beşiktaş 2-0 önde olmanın avantajı ile ikinci yarıda oyunu rölantiye aldı ve oyunu soğutarak Akhisar'ın baskı yapmasını önledi.



FRİKİK SİLAHŞORLARI

Fabri yine kalesinde güven verdi.

Refleksleri Tolga Zengin'e göre daha hızlı. Oyundan hiç kopmayan bir kaleci.

Beşiktaş'tan bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi maçları boyunca kimse yüksek tempoda maçlar beklemesin.

Siyah-beyazlıların parolası önce 3 puan olacak. Beşiktaş dün hiç zorlanmadan kazandı. Üstelik geçen sezonun o şampiyon takımı, bu statta kabus gibi bir maç oynamıştı.

Beşiktaş kaleye yakın bölgelerde serbest vuruş kazandığı anlarda;

Talisca, Quaresma ve Caner tıpkı Western filmlerindeki silahşorlar edasında duruyorlar topun başında.

Beşiktaş dün aklını kullanarak, yorulmadan galip gelmesini bildi. Beşiktaş da Galatasaray da formda. Bu hafta sonunda müthiş bir derbi izleyeceğiz.

İki takım için de bir güç gösterisi olacak.

Bu arada geçen sezon ligimizin en şık giyinen teknik direktörü Pereira idi. Bu sezon şıklık yarışında Şenol Güneş'i birinci sıraya koymak lazım.