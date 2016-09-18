Dünyada yılın golü

Türk Telekom Arena tribünleri dün gece en az Eren Derdiyok'un röveşata golü kadar şık ve güzeldi...

1.90'lık Eren, havada röveşatasını yaparken adeta fotoğraf çektirdi.

Gol sevinci sırasındaki Metin Oktay selamı, golü kadar güzeldi. Bir Bundesliga maçı atmosferi vardı tribünlerde...

Helâl olsun Galatasaray taraftarına...

Selçuk İnan için "Sneijder istemiyor.

Selçuk bitti artık" yorumlarını yapanlara, dün kaptanı ilk 11'de sahaya süren Riekerink güzel bir cevap verdi.

A Spor'da Selçuk konusunda yaptığım yorumlarda "Selçuk'u Galatasaray'dan kimse koparamaz. Selçuk'un yıkılışı Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı gibi gürültülü olur" demiştim.

Her takıma bir Selçuk İnan lazım.

Alex'iniz yoksa Selçuk gibi bir saha lideriniz olsun. Eren'in jeneriklik golünden sonra coşku tavan yaptı TT Arena'da.

Sarı-kırmızılı forma altında dün 100. maçına çıkan Sneijder, asistinin yanında çok da iyi oynadı.

Cimbom'un hücum presi, Çaykur Rizespor'a kaptırılan her topu geri almak için oyuncuların karınca çalışkanlığındaki gayreti bana 'Bu Galatasaray hiç bayram tatili yapmamış, çalışmış... Çalışmış...' dedirtti. Dün gece Galatasaray taraftarının enerjisi ve coşkusu da takımı ateşledi...

Tolga Ciğerci savunmaya yardımı, orta saha ve 3. bölge ile pas bağlantıları ve oyun aklı ile dün de çok iyiydi. Tam bir takım oyuncusu Tolga...

Bu sezonki futbolu ile eleştirilen Selçuk İnan da çok gayretliydi. İlk yarıda Muslera'ya hiç iş düşmedi. İlk devre olağanüstü mücadele eden Galatasaray, ikinci yarıya düşük tempoda başlayınca Rizespor biraz kıpırdanır gibi oldu.

Riekerink, 65'ten sonra oyuna müdahale etmeliydi. Çok geç kaldı. Yasin, Sneijder ve Selçuk yorulunca Galatasaray ileride top tutmakta zorlandı.

Ama 89'da Sneijder, Eren Derdiyok'un kafasına öyle bir orta yaptı ki, gecenin yıldızı Eren, adeta kafa ile bir şut çıkardı ve skoru ilan etti. Sneijder ile Eren işbirliği, Cimbom'a şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan getirdi.

Gecenin kahramanlarından olan Bruma'nın kazandırdığı penaltı, tribünleri sevinçten çılgına çevirdi. Selçuk'un direkten dönen penaltısı, Aslan için nazar boncuğu oldu. Eren'in röveşata golü, dünyada yılın golü olmalı... Ressamlar bile böyle güzel bir golü çizemez çünkü...



HAYDAR VE SEFA

Trabzonspor, dün öyle bir ilk yarı oynadı ki Alanya'da; eğer kaleci Haydar gününde olmasaydı Fırtına, TSunami'ye dönüşürdü...

Ersun hoca; İbanez, Aytaç ve Bero'ya dün ilk kez 11'de görev verdi. Üç oyuncu da başarılı bir ilk yarı oynadı.

Trabzonspor; Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 3 haftada bulduğu toplam gol pozisyonuna daha ilk yarıda ulaştı dün.

İlk yarıda Suk'un iki müthiş şutunu Haydar kurtardı. Mehmet, Bero ve Onazi de Haydar'ı geçemedi. İlk yarıda N'Sakala'nın ceza sahasında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket net penaltıydı. Genç hakem Halil Umut Meler, tecrübesizliğinin kurbanı oldu ve penaltıyı süzemedi.

Trabzonspor ilk yarıda 9 şutta çerçeveyi bulamazken, Alanyaspor, kaleyi bulan 2. şutta Onur'u avlamayı başardı.

Emre'nin golünde Uğur Demirok'un vuruş anında topa sırtını dönmesi amatörceydi.

Bir stoper, önündeki rakip topa vururken pozisyonu önlemeye çalışır; sırtını dönersen skor da sana sırtını döner...

Sonrasında orta sahası tamamen oyundan kopan bir Trabzonspor...

Savunma evlere şenlik... Kenarda Ersun Yanal ne yapsın? Yazık hocaya... Orta saha ikinci yarıda defansa hiç yardım etmedi.

Alanyasporlular ilk golden sonra hiçbir direnç görmeden Trabzon orta sahasını geçip 2. golü attı. Ve kiralık verilen Sefa, Onur'un bakışları arasında farkı getirdi.

Trabzonspor yeni bir takım. Emekleyen bir takım. Bu takım, mutlaka ayağa kalkıp yürüyecek. Ama zamana ve sabıra ihtiyacı var. Tabii ki destek de sart. Ersun hoca bu takımı ayağa kaldırmakla kalmayacak ve koşturacak elbette. Sabır, destek ve kenetlenme Trabzonspor'un ilacı...