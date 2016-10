Önce umut, sonra uyut ve yasayı unut

Yasanın çıkarılacağı vaadiyle oyalanan kamuoyu baskısı, ustaca frenlendi. Şimdi Galatasaray Başkanı, buna yakın bir maddeyi tüzüğe eklettirmeyi düşünüyor. İnşallah bu konuda Özbek de Türk futbolunu yönetenlere benzemez.



Çıktı, çıkıyor derken, kulüpler yasası yine yalan oldu.

Konunun muhatapları tarafından kısa bir süre önce gündeme getirilip, tüm spor kamuoyunu umutlandıran yasa, anlaşılan gene tozlu raflarda kalmaya mahkum… Yasanın Meclis'ten çıkarılacağı vaadiyle oyalanan kamuoyu baskısı, ustaca frenlendi.

Bir önceki yasama yılı bitip, Meclis tatile girene kadar hiç kimse bu konuya el atmadığı gibi, 2016 yeni yasama döneminde de belli ki yine kimseden ses seda çıkmayacak.

Bu yasanın içinde futbolumuzu yönetenlerin asla istemeyeceği maddelerin olması, neden unutturulmak istendiğini çok net anlatıyor aslında… Konunun en heyecanla tartışıldığı dönemde biz de böyle bir yasanın kesinlikle çıkarılmayacağını ancak Futbol Federasyonu Yasası'na sadece bir madde eklemenin bütün kulüpler yasası yerine geçebileceğini yazmıştık.



EK MADDE İLE SORUN ÇÖZÜLÜR

Özetle "Kulübün bir önceki yıl gelirinden daha fazla harcanan miktar, yöneticiler tarafından ödenir" ek maddesi ile sorun pekala çözülebilirdi.

Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni günlerce oyalayacak olan onlarca maddelik Kulüpler Yasası'nın bütün özeti, bu sihirli cümledir.



ÖZBEK'TEN CESURCA HAREKET

Meclis'in sadece bir saatini alacak bir maddeyi bile çıkarmaktan imtina ederek, sonunda spor kamuoyuna yasayı unutturdular.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, buna benzer bir maddeyi kongrede üyelerin önüne getirip tüzüğe eklettirmeyi düşünüyormuş. Futbolumuzu yönetenlerin cesaret edemediği bir konuda bütün dileğimiz, sayın Özbek'in bu cesurca hareketinin bir neticeye ulaşmasıdır.

Ancak başkanın da, Galatasaray'ın Riva arazisi üzerinde hayata geçirmek istediği projesinin onaylanmasından sonra konuyu gündeme getireceği söyleniyor. Şartsız şurtsuz değil yani… İnşaallah, Galatasaray'ın son atımlık barutu da gittikten sonra, sayın Özbek'in de bu konuyu unutuvermesi, Galatasaray camiasını da uyutuvermesi ile iş nihayetlenmez;

Türk futbolunu yönetenlere benzemez Dursun Özbek…



AMATÖR SPOR İÇİN FUTBOL ELİNİ CEBİNE ATMALI

Mahmut Uslu'nun önerisi hayata geçerse amatör branşları ayağa kaldırma şansı yakalarız.

Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'nun geçtiğimiz hafta gazetemizde yayınlanan röportajında kimsenin dikkatini çekmeden kaybolup giden bir ara başlık, gözümüze takıldı.

Uslu, orada diyordu ki:

"Yılda 100 milyon lira vergi ödüyoruz.

Biz bunu ödemeyelim; bu vergiler biriksin.

Amatör branşlara ne harcıyorsak, yıl sonunda onu mahsup edelim. Bunu bütün kulüpler için istiyoruz. Bununla tüm amatör branşları idare ederiz.

İnşallah Cumhurbaşkanı evet der." Fenerbahçe, hiç şüphe yok ki futbolun dışındaki amatör branşlara, en büyük yatırımı yapan kulübümüz... Biliyoruz ki, bu branşlara ciddi bir bütçe ayırıyor sarılacivert kulüp.

Futboldan kazanılan paraların amatör branşlara harcanması konusunda, hem Fenerbahçe'de hem de diğer kulüplerde ciddi tartışmalar var.

Amatör branşlar konusu gerçekten sıkıntılı...

Kulüplerimizin, başarılı sporcuların Avrupa, dünya ve olimpiyatlardan getirdikleri madalyalar sayesinde devletten aldığı ödül miktarlarında ciddi kısıtlamalara gidildi.

Artık sporu seven belediye başkanlarımızın insafına kalmış durumda amatör branşlarımız.

Mahmut Uslu'nun dediklerine tekrar dönecek olursak...

Kulüplerimizin yüzde 99'u zaten vergilerini vermiyorlar. Biliyorlar ki, nasıl olsa 10 yılda bir affedilecekler. Böyle bir öneri ile hiç değilse gittikçe batağa saplanan amatör branşlarımızı ayağa kaldırma şansını yakalarız. Kulüplerimize, birkaç amatör sporcuyu desteklemek, devlete vergi vermekten daha sevimli gelebilir.



AZERBAYCAN'DAN DERS ALMALI

A Milli Futbol Takımımız'da olup bitenler adeta bir zamanların fenomen dizisi "Dallas" gibi… Bunu söylemek için, Dünya Kupası Elemeleri'nde yaşananlara bir bakmak yeterli… Kimin elinin kimin cebinde olduğunu, her türlü alavere dalavereyi tartışmaktan, sahada oynanan futbola bir türlü gelemediğimizi hayretler içinde izliyoruz.

Böyle olunca da daha yolun başında iken havlu atmakla karşı karşıya kaldığımıza şaşırmamak lazım.

Bizdeki futbol başarısı, "Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli" şarkısıyla sınırlı artık… Bir konuda başarısız olunca aynı yarışta bir kardeşin varsa onunla teselli bulmak, insanın doğasında olduğu için, bir kardeş ülkenin başarılarıyla teselli bulmaya başladık bile...

Bizler, bir hengame içinde kendi kendimizi yemeye devam ederken kardeş Azerbaycan, grubunda ikinci sıraya yerleşti. Oynadıkları futbol gösteriyor ki, Almanya'nın arkasından yerleştikleri ikincilik makamını da bırakmayacaklar.

Tabii, Avrupalı hakemlerin gadrine uğramazlarsa...



BİZİ HIZLA GEÇTİLER

2018 Dünya Kupası'na kırmızı, yeşil, mavi ay yıldızlı bayraklarla gideceğiz gibi görünüyor. Şimdiden hazırlıklı olmakta fayda var.

Daha 1991 yılında özgürlüğüne kavuşan kardeşlerimiz, sporun her alanında bize el sallayıp yanımızdan hızla geçti gidiyor.

Yalan mı?

2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye 4 madalya ile 41'inci sırada yer alırken, kardeşler tam 10 madalya toplayarak 30'uncu sıradaydı. Yine 2016 Rio'da, biz 8 madalya ile 41'inci olurken, Azerbaycan tam 18 madalya toplayarak 39'uncu sırada, Türkiye'den daha üst sırada bitirdi bu olimpiyatı… Spor teşkilatımıza buradan bir çağrı:

Derhal bir heyet toplayıp, bizim neredeyse yüz yıldır başaramadığımızı Azerbaycan'ın bu kadar kısa sürede nasıl başardıklarını ciddi ciddi araştırsınlar.



DARISI BAŞIMIZA

Sevgili spor yazarı dostumuz Hakan Can'ın da yazdığı gibi, nüfusu bir mahalle kadar olan İzlanda'ya yenilmek çok ağrımıza gidiyor… Azerbaycan'ın bu yarıştaki başarısıyla da bir o kadar gurur duyuyoruz.

Darısı başımıza!..