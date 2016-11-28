Ya rakip 10 kişi kalmasaydı!

Sonda söyleyeceğimizi ilk başta söyleyerek başlayalım: "Ya rakip 10 kişi kalmasaydı?" Bu soruyu sormak, cevap beklediğiniz takım Trabzonspor olunca öyle çok da kolay olmuyor.

Hiç, 'Kart cezalısı ve sakat oyuncularımız vardı' gibi mazeretlere sığınmanın bir anlamı yok. Ankara deplasmanında 62 dakika boyunca 10 kişi oynayan Gençlerbirliği karşısında, bir puanı biraz şansı, biraz da kalecisinin performansıyla kurtaran bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz.

90 dakika boyunca organize atak geliştirmekte zorlanan orta sahada rakibin direncini kıramayan zaten kısır olan gol yollarında yakalanan nadir pozisyonları da harcayan takım, dağınık yapıdan bir türlü kurtulamıyor.



Bir de ruha ihtiyacı var

Geçtiğimiz haftalarda devre arasına umutla bakarak 'takıma kesinlikle bir forvet oyuncusu, ayrıca orta saha ve sağ kanat lazım' demiştik, bunun arkasındayız ama bu takımın sanırım bir de ruha ihtiyacı var.

O ruhu yakalamak da sanırım transfer yapmaktan daha zor gözüküyor.

Maçta yine söz konusu takım Trabzonspor olunca penaltı es geçilse de takımın etkisiz görüntüsü bu kararların da önüne geçmiş oldu.

Trabzonspor gördüğü kabustan bir an önce uyanmalı ve bu noktada elini kim hangi taşın altına koyacaksa hemen koymalı.