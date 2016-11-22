 Bir veda, bir elveda – Yunus Emre Sel – Fotomaç
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HEPSİ
    22 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bir veda, bir elveda

    Trabzonspor'a kurulduğu günden itibaren hizmet veren Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ndaki son lig maçında rakip Antalyaspor'du.
    Geçtiğimiz sezon alınan 7-0'lık mağlubiyetin rövanşında tribünler tam olarak dolmasa da son haftalarda gittikçe artan kaliteli futbolun devamını bekliyordu herkes.
    Ancak maç öyle başlamadı.
    Nitekim, 7. dakikada kaçan golün ardından, 8. dakikada karambolden Chico, topu ağlarla buluşturarak kötü başlangıcın faturasını kesti. Belki de soğuk bir duş oldu bu gol Trabzonspor için.
    Nitekim ardından toplanan takım rakibi ısırmaya, ardı ardına pozisyonlara girmeye başladı. Ama yine aynı sorun, yine klasik gol atmayı beceremeyen Trabzonspor. Ardı ardına yakalanan pozisyonlar ve oyunu yavaşlatmaya çalışan rakibe yine hakem eklendi. Artık alıştık Trabzonspor maçlarında hakem hatalarına.

    Hakem yine devrede
    Bu kez Mustafa Akbaş'ın şutunda Celustka'nın karın boşluğundan açık olan eline çarpan topta penaltıyı 'es' geçti hakem. Sonrasında Yusuf, Ferhat'ın elinden kaçırdığı topu ağlarla buluşturdu ama bu kez faul gerekçesiyle gol verilmedi.
    Yetmedi hakem yine 'ben sahadayım' dedi. Bu kez bariz şekilde ceza sahası dışında yapılan faulde penaltı düdüğüne asıldı. Kaleci Onur ise bu hatalı kararı kurtarışıyla engellemeyi başardı. Maça gelecek olursak, rakibi oyun genelinde baskı altına alsa da çok savruk bir görüntü ortaya koydu Trabzonspor. Özellikle hücumda rakip ceza sahasında topu tutmakta zorlanan takımın forvetine takviye yapması artık elzem oldu.
    Puan tablosundaki durum herkesin içini acıtsa da devre arasında takviyelerin yapılmasıyla takımda dengeler yerine oturacak gibi.

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