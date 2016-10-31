Bal yapmayan arı!

Galatasaray ve Çorum Bld deplasmanlarından galibiyetle dönen Trabzonspor'un evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçında daha coşkulu oynamasını bekliyorduk ama olmadı.

Henüz 4. dakikada Mehmet Ekici'nin penaltıdan attığı gole rağmen rakibe baskı kuramayan ev sahibi ekip, 19. dakikada Kweuke'nin attığı gole engel olamadı.

Trabzonspor'un istediği oyunu oynayamamasında rakibin kurduğu baskının yanı sıra, yine defans ile hücum hattı arasındaki kopukluk esas nedenlerdi.

Bu konuda teknik direktör Ersun Yanal'ın daha fazla mesai harcaması gerekiyor.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında ise gerçek futbolunu sahaya yansıtan Trabzonspor, rakibin direncini kırsa da gol atma konusundaki kısırlığını devam ettirdi.

67. dakikada yine penaltıdan Uğur Demirok'un attığı gol Trabzonspor'a nefes aldırmaya yetmedi.



SORUN DEVAM EDECEK

Avni Aker'de takımını sırtlayan isim olan Kweuke, yine sahneye çıktı ve 83. dakikada beraberlik golünü attı.

Trabzonspor'da gol yiyene kadar değişiklik yapmayan ve bence Uğur-Kweuke eşleşmesinde hata yapan teknik direktör Ersun Yanal, gözle görülen basit hataları düzeltmek için elini çabuk tutmalı.

Ancak şu da kaçınılmaz bir gerçek ki, Trabzonspor'un kadro derinliği yok ve bu da sahada kaçak güreşen, topa basmayan, mücadele etmeyen oyuncuları kesmek istediğiniz anda yerine oynatacağınız oyuncu bulmakta size ciddi sıkıntılar yaratıyor.

Görünen o ki; devre arasına kadar Trabzonspor, bir kazanıp bir kaybetmeye, zaman zaman iyi oynasa da gol atma sorunu yaşamaya devam edecek.

Ta ki, gerekli takviyeler yapılana kadar.

Aslında sadece bu maç için değil, kaybedilen tüm maçlara bakıldığında Trabzonspor pozisyona girse de atamıyor.

Yani arı vızıldıyor ama bal yapmakta sorun yaşıyor.