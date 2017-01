Eto’o Beşiktaş’a yakın!

Sabah antrenmanındayız, Beşiktaş ve Antalyaspor yan yana iki sahada çalışıyorlar.

Bir ara Eto'o döndü, Beşiktaş antrenmanını gözlemeye başladı!

A Spor kameramanı Barış anında olayı kayıt altına aldı, iyi iş yaptı. Aferin Barış.

O görüntüler bir anlamda Eto'o'nun sadece fiziki olarak değil, zihin olarak da Beşiktaş'a ne kadar yakın olduğunun kanıtıdır



Babel bomba gibi

İkili çalışmada yaklaşık 30 metre top süren oyuncular ardından kaleye şut atıyor.

Bu çalışmada sıkı bir şekilde Babel'i gözledim, top sürerken, dripling atarken ve elbette şut bombardımanı sırasında.

Çabuk uyum sağladı, bomba gibi...



"Şenol hoca attırmaz"

Dün "ekranlara kapalı" bölümde Oğuzhan'la harika bir muhabbet yaptık.

O da bayıldı, süre dolunca "İyi gidiyor, biraz daha devam edebiliriz" dedi. Harika da bir itirafı vardı. Penaltı tartışmasını hatırlatıp "Aynı durumda yine sen atmak ister misin?" diye sorduk, "Ben isterim, topun başına da giderim ama Şenol hoca aynı durumda bir daha attırmaz!" dedi. Ozi'yi zaten çok severim ama bu kez samimiyetine de bayıldım.



Adriano gidiyor mu?

Türkiye'de yaşanan terör belası bazı yabancıları fazla etkilemezken bazı oyuncular ise aile baskısı altında kalabiliyor.

İddialara göre bu kez Adriano'ya eşi tarafından "Gidelim!" baskısı yapılıyormuş. Giderse yolu açık ola, bize terörün bir dünya sorunu olduğunu ve dünyanın hiçbir yerinin çok güvenli olmadığını bilebilecek kadar geniş düşünebilen futbolcular lazım.



Başkanla muhabbet

Akşam idmanı sonrasında Başkan'ın yemek davetine icabet ettik. Bir çok şey konuşuldu, bazıları of the record, bazıları yazılabilir durumdaydı. Hangileri mi?

Onlar için yarını beklemelisiniz.



Yeni stoper geldi

Mitrovic dün akşam İstanbul'a geldi.

Et mi, balık mı, tavuk mu, uyum sorunu yaşıyor mu, bunları en kısa zamanda tespit edip sizlerle paylaşacağız.

Deyim yerindeyse "Az sonra" diyelim ve olayı beklemeye alalım!