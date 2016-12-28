Kartal’ın gücü hızı!

Beşiktaş biraz da hava ve saha şartlarından dolayı ilk maçta zorlandığı Boluspor karşısında bu kez istediğini kolaylıkla aldı. Maçın ilk dakikasından itibaren kontrol siyah-beyazlı ayaklardaydı.

Beşiktaşlılar'ın maçın skoru kadar merak ettikleri Talisca'nın 11'de başlaması belki de gecenin en önemli detaylarından biriydi. Talisca da iyi başladı, oyundan çıkana kadar da gözlerimizin pasını sildi. Sanırım Şenol hoca oyuncusunun son durumundan oldukça memnun kalmıştır.

Beşiktaş bol pas yapan, oyunun boyunu kısaltan bir takım. Bu şartlarda vites yükselttiği anda çok kolay pozisyon bulabiliyorlar.

Tempo düştüğü anda ise Beşiktaş'ın pas trafiğini bozmak rakipleri için çok zor olmuyor. Dolayısıyla ligin ikinci yarısında, kupanın bundan sonrasında ve elbette Avrupa'da Kartal'ın hedeflerine varıp varamayacağını belirleyecek en önemli noktalardan biri bu.

Hızlı oynayan, oyunun yönünü çabuk değiştiren bir Beşiktaş her takımı kolaylıkla yenebilir. Özellikle de Taliscalı kadrosuyla. Buna karşılık rolantide oynayan bir Beşiktaş kadrosunda kim olursa olsun en zayıf rakiplere karşı dahi zorlanabilir. Yani Kartal kendi kaderini kendi belirleyecek aslında. Sezon başındaki gibi çabuk düşünüp çabuk uygulayan bir Kartal üç kulvarda da hedefine tam gaz gider, biraz vites düşürmeleri halinde ise ligin son haftalarında olduğu gibi zorlanırlar. Yapılacak transferleri ve Talisca'nın dönüşünü hesaba katarsak ben ikinci yarının başından itibaren vites yükselten bir Beşiktaş izleyeceğimize inanıyorum.

Dünkü mücadelede genç Fatih'i çok beğendim. 19 yaşında bir futbolcu için Beşiktaş savunmasının göbeğinde oynamak çok kolay değil. Son derece rahat bir görüntü verdi, risk aldı ve soğukkanlılığıyla dikkat çekti. Bravo Fatih hep böyle ol.