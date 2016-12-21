Üstü kar, altı buz

Üstü kar, altı çim, onun altı buz, öyle bir zemin; hangi kramponu seçersen seç işin zor. Sürekli yağan bir kar ve maç sırasında sürekli kaybolan çizgiler. Bu şartlarda en yeteneklisinden en vasatına tüm oyuncuların kendi standartlarının altında kalması çok normal. Çünkü futbol oynamak şöyle dursun yürümek bile zor.

Şenol hoca alternatif oyuncular ve gençleri birlikte kullanırken Aboubakar'ı on bire koyarak hepimizi şaşırttı. Sanırım gol orucunu bozması için ona ekstra bir fırsat tanıdı. Çünkü Kartal'ın santrforu kilitlenmiş durumda. Dün de çok net bir pozisyonu değerlendiremedi. Yani şanssızlığı sürüyor vesselam.

Boluspor dengeli bir takım. Fuat Çapa da işini iyi bilen bir teknik adam. Saha ve hava şartlarına göre fazla risk almadı. Savunmasını sağlam tutarken önde Tunahan başta hızlı oyuncularıyla Kartal avına çıktı. Buna karşılık, Eslem, Kerim, Gökhan İnler gibi Beşiktaş'ın teknik ayakları karlı zeminde bayağı bir zorlandılar.

Eslem demişken Şenol hoca onu sık sık uyardı özellikle de yan pas yaptığında uyarıların şiddeti arttı. Aboubakar, Ömer ve Kerim çok uyumlu görünmediler, Olcay Şahan'ın formsuzluğu da sürüyor.



Tedbirsizlik yüzünden

İkinci yarıda Şenol hoca genç Muhammed Enes'i Abobakar'ın yerine oyuna alınca Ömer Şişmanoğlu'nu ön tarafa çekti.

Genç Muhammed'in enerjisi Beşiktaş'ı dondurucu soğukta ısıttı diyebiliriz. Kupa Beyi Kerim'in vuruşuyla ağlara giden topu sol kanattan harika getiren Enes iyi de bir pas çıkararak klasını gösterdi.

Bu zeminde başka gol olmaz derken Beşiktaş alt yapısında yetişen Özgür frikikten attığı golle tabelayı eşitledi. Hemen belirtelim bu golde Beşiktaşlı oyuncuların kurduğu baraj faciaydı… Barajın tam göbeğine üç tane rakip oyuncu girerse buna tedbir alınmaz mı!? İnanılır gibi değil.