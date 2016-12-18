Sistem yanlışı

Yine kara bir cumartesi yaşadık ve yine yüreğimiz yandı.

İnsanlıktan çıkmış katiller bir kez daha kahpe pusularda canımızı yaktılar.

Korkmak yok, acımız büyük olsa da sabrımızı sonuna kadar kullanıp hainlerin eninde sonunda kaybettiğini göreceğiz inşAllah. Büyük bir milletiz ve terör örgütlerine de, sahiplerine de yeteriz evvelAllah.

Acılarımızı kalbimize gömerek izledik Kasımpaşa-Beşiktaş maçını. Allah şahit; biz bile motive olmakta zorluk çektik yerliler başta futbolcular da aynı zorluğu yaşadılar kuşkusuz. Beşiktaş'ın savunma kurgusunda Marcello-Rhodolfo değişikliği dışında bir farklılık yokken ön tarafta isimler değilse de sistem ve oyuncuların görev tanımları bayağı bir farklıydı. Şenol hoca Ozi ve Tolgay'ı Atiba'ya kapı komşusu yaparak hem pas sayısını arttırmayı hedefledi hem de Ozi-Tolgay ikilisinin fiziksel zaaflarını en aza indirebileceğini hesap etti sanırım ama bu hesap pek tutmadı...

Ön bölgede Quaresma, Aboubakar ve Cenk serbest takıldılar. Kah Cenk ve Aboubakar yakınlaşıp çift santrfor oynadılar, kah kanatlara çekilip arkada serbest oynayan Quaresma'ya koridor açtılar.

Ozi öne çıktığında Q7 bir kanada geçerken diğer kanadı ve ön bölgeyi Cenk ile Aboubakar nöbetleşe kullandılar.... Bu dengesiz görüntü içinde Cenk'in golüyle tabelayı değiştiren Beşiktaş kalesinde şut görmeden devreyi önde tamamladı.

Rakibi küçümsemek İkinci yarıda skoru arttırması ve daha iyi oynaması beklenirken al gülüm-ver gülüm havasında sahaya çıkan Kartal büyük savunma hatalarıyla 5 dakikada kalesinde iki gol gördü. İşin ilginç tarafı bu gollerde Kasımpaşa'nın baskısı ya da organizasyonundan ziyade Fabri ve Gökhan Gönül başta Beşiktaş savunmasının hataları ön plandaydı. Beşiktaş baktı pabuç pahalı yüklenmeye başladı. Bu yüklenmeler bolca pozisyon getirse de Beşiktaş forvetlerinin gol atmaya pek niyetleri yok gibiydi.

Cenk bir tek yan ortaya sıçramadı, Tolgay bir tek iyi şut atamadı, Ozi ona keza...

Sanırım rakibi küçümsemek böyle bir şey.

Sen zirvedesin ve rakibin altlarda diye oyamadan kazanmak diye bir şey yoktur.

Böyle durduk yere sistemini bozan ve umursamaz olursan en rahat maçta hem namağlup unvanını kaybedersin hem de liderlik umutlarını.

Şenol hoca bu yenilgiden ders çıkarırsa ne âlâ. Fizik olarak yetersiz Tolgay- Ozi ikilisini birlikte oynatmaktan vazgeçmezse derslik maçlar bu kadarla da kalmayabilir.