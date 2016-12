Acınız büyük kahpeler!

Muhteşemdi dün gece Vodafone Arena… Siyahbeyaz'dan sarı-kırmızı'ya, bordo-mavi'den sarı-lacivert'e cennet vatanın tüm renkleri bir aradaydı. Bu anlamda tarihi bir maç oynandığını söylemeliyiz… Cümle hain ve onların iplerini ellerinde bulunduranlar eminim çok üzülmüşlerdir bu manzara karşısında… "Darbe denedik olmadı, ekonomik kriz çıkarmaya çalıştık tutmadı, ağaç sevgisinden sokak çatışmaları umduk yemedi, kan akıtıyoruz, can alıyoruz, üzerlerine bomba yağdırıyoruz ama bir türlü olmuyor" dediklerini duyar gibiyim… Büyük bir milletin mensuplarıyız ve bununla ne kadar gurur duysak azdır.

Hain eller vurdukça biz daha çok kenetleniyoruz.

Şehitlerimiz artık çok daha rahat uyuyorlardır eminim. Bu topraklara boşuna vatan demiyoruz, uğruna ölmeye hazır 80 milyon insan var, o nedenle vatandır bu topraklar. Allah'ın izniyle ezanler dinmeyecek, bayraklar inmeyecek ve eninde sonunda kazanan biz olacağız.

Tribün muhteşemdi peki ya saha içi!

Beşiktaş farklı bir kadroyla çıktı sahaya.

Şenol hoca ön libero da kullandığı Marcelo gibi bazı as oyuncuları alternatif bölgelerde denerken, gençleri de unutmadı.



Yolları açık olsun

İlk 45'te Kayserispor önde basmaya çalışırken Beşiktaş topa daha çok sahip olan ve risk almadan saldıran taraftı. Quaresma, Kerim, Aboubakar, Ömer arasındaki trafik kreatif bir çift dokunuştan uzak olunca Güneş, o bölgeye genç Eslem'i alarak başladı ikinci yarıya.

Kerim'in bitmek tükenmek bilmeyen gol arayışlarına Eslem de katılınca ön bölge rahatladı. Nitekim Kerim'in tekniğin yanı sıra akıldolu golüyle öne geçti Kartal.

Beşiktaş maç bitmeden bitti gibi oynuyor, Aboubakar ve Gökhan İnler çok kolay toplar kaybediyordu. Sonra, Kayserispor'da Beşiktaş alt yapısı mezunu Furkan girdi oyuna ve o da Kerimvari bir gol attı.

Beşiktaş bu golün şokunu çok çabuk atlattı ve bu kez orta sahada topu fazla oyalamadan rakip kaleyi direkt gitmeye çalıştı.

Maçın başından beri ceza sahası civarında etkisiz eleman konumunda olan Aboubakar ise yapacağı herşeyi son dakikalara ayırmışçasına hırslandı.

Buluştuğu ilk topta çok çabuk etrafında dönüp harika bir gol atan Aboubakar ardından bir başkasını da kaçırdı.

Tam o anda sanırım bir çok kişi aynı şeyi düşünmüştür; bu saate kadar neredeydin arkadaş!?

Her neyse;

Kartal üç kulvarda yoluna devam ediyor, yolları açık ola.