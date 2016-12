Asım’ın nesliyiz!

Bir cennet vatan, içeride dışarıda, bir sürü hain, sırtlan, çakal… Sarılmış dört bir yanımız, kahpe tuzaklara kurban gidiyor canlarımız, cananlarımız… Dae ş'i, Fetö'sü, PKK'sı ve daha bir çokları… Bölecekler akıllarınca, korkutacaklar, sindirecekler hesapça… Saldırıyorlar dört bir yandan… Hain kalkışmalar, karanlık kuytularda kurulan pusular… Kah asker maskesi takıp bomba yağdırdılar bu milletin üzerine, kah kadın, çocuk ayırmadan vurdular, kırdılar, yaktılar… Ne herhangi bir kutsalları var, ne kutsal olan cana saygıları… Uyuşturulmuş beyinlerle, iplerini ellerinde bulunduran sahiplerinin katliam emirlerini uyguluyorlar sadece… Kah dolar maskesi yüzlerinde, kah Kürt meselesi mazeretleri… Hepsi kahpe, hepsi zalim, hepsi kalleş… Toplarıyla, tüfekleriyle yıkamadıkları Türk Milleti'ni ekonomik bombardımana tuttular, o da olmadı.

Millet karşılarında dim dik durdukça, bir sırtlan kadar kudurmuş, bir yılan kadar sinsice sürüyor saldırıları. Korkutacaklar, sindirecekler, bölecekler akıllarınca; hesap bu… Unutma ey zalim, unutma ey hain, unutma ey soysuz; korkutamazsın… Ölmekse ölmeye de varız, madem bir kez gelecek ölüm, vatan uğruna gelsin, başımıza tac eyleriz. Sırtlanlardan korkup yaşamaktansa, ölmeyi bin kez yeğleriz… Alçak, zalim ve kahpesiniz ama biz de Akif'in dediği gibi; Asım'ın nesli'yiz…



Şehittepe!

Dün futbolseverler kenetlendi, hep birlikte Şehittepe'de katliamı kınayıp şehitlerimize dua ettiler. Beşiktaşlısı Fenerbahçelisi, Bursassporlusu, Trabzonsporlusu, Galatasaraylısı, hepsi oradaydı.

Hepsiyle gurur duydum.



Göğsümüz Tunç siperi

Sevgili eşim Sonay'ın fikri bu; Beşiktaş bir t-shirt yapsa, üzerine Tunç, Berkay ve Vefa müdürün resimlerini koysa ve 'Göğsümüz Tunç Siperi' yazsa… Sosyal medyada paylaşınca her renkten futbolsever büyük ilgi gösterdi… Geriye kaldı birilerinin taşın altına ellerini koyması.

Böyle bir t-shirt tarihe not düşmek, haine en sağlam birliktelik mesajı vermek ve futbol ailesi başta tüm memleketi tek yumruk yapmak adına önemlidir.

Beşiktaş yapmalı bu t-shirtü ama her türlü prosüdürü bir yana bırakıp Fenerium'dan, TS Club'a, GS Store'dan Bursa'ya, Kayseri'ye kadar tüm kulüp mağazalarında satılmalı.

Geliri de şehitlerin ailelerine bizzat verilmeli.

Kulüpler korkar böyle şeylerden, bir yükün altına girerler, maliyet çıkar ve beklenen satış olmazsa ailelere verecek para bulmakta zorlanabilirler.

Ben milletin sahip çıkacağına eminim ama en kötü senaryoda bu ülke sporunda reklamlarını yapan sponsorlar devreye girer iş yine çözülür diyorum.

Girmezler mi, girmeyeceklerse bu ülkede ne işleri var ki!



AVRUPA HİKAYEMİZ

Beşiktaş, İsrail futbolunun yükselen yıldızı Hapoel Sheva ile eşleşti.

Zor mu, zor ama bu yolda yürüyeceksen kolay-zor ayırmayacaksın.

Beşiktaş da öyle yapmalı ve İsrail takımını elemelidir.

Ha elenirse çok şey mi kaybeder, bence kaybetmez! Hedef UEFA finali ise böyle maçlarda ezip geçersin, ezip geçemiyorsan zaten elenmen kayıp olmaz. Osmanlıspor, Olimpiyakos'la, F.Bahçe ise Krasnodar ile eşleşti. F.Bahçe sıkıntı çekmeden turu geçer, görüntü o.

Osmanlı'nın deplasmanda gereğini yapacağına inanıyorum, iç saha performansı da turu geçeni belirler. Üç takımımıza da yürekten başarılar.



YA CESARET YA İSTİFA

Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa, Özgür Yankaya, Halis Özkahya, bu isimlerin yıllardır yaptıkları eyyamlar nedeniyle futbolseverlerin gözünde güvenirlikleri sıfırın altına indi. Net! MHK Başkanı Yusuf Namoğlu günü kurtarmaktan vazgeçip cesur adımlar atacaksa işe bu isimleri safdışı bırakarak başlamalı. MHK başkanı da eyyam yaparsa o noktada söyleyecek sözümüz kalmaz. O nedenle ya cesur ol Yusuf ağabey ya da lütfen bırak git cesur biri gelsin.

Bu ülkenin her kademede cesaretle davranacak ve taşın altına elini koyacak insanlara ihtiyacı var, eyyamcılara değil.



Beşiktaş'ın sırları

Ozi ve Tolgay tek devrelik fizik gücüne sahip, her hangi bir maçta ilk onbir başlamaları takımın koşa mesafesini de, koşu kalitesini de olumsuz etkiliyor.

Dahası pas kalitesini de arttırmıyor.

Çünkü aynı anda yorulup devre dışı kalıyorlar. Bursa maçında Tolgay ikinci yarıda girince son derece faydalı olunca bu gerçek bir kez daha ortaya çıktı. Aynı şekilde Gökhan Gönül varken Beck'i düşünmenin abesle iştigal olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz.

Gönül, hem derbide, hem Bursaspor maçında kalitesini ortaya koydu. Şenol hoca bu konularda kararsız davranmaz ise Beşiktaş daha iyi futbol oynayıp, daha kolay galibiyetler alabilir. Doğru oyuncu da ısrar etmek, herkese göstermelik şanslar vermekten çok daha doğru bir yöntem olacaktır diye düşünüyorum. Bilmem ki Şenol hocam ne der?



LOBİ ŞART

Nasıl ki Anadolu takımları üç büyükler karşısında hakemler tarafından eziliyorsa, Avrupa arenasında bizim başımıza gelen de benzer bir durum. Çünkü Avrupalı hakemler de bizim temsilcilerimize aynı muammeleyi yapıyorlar. Yıllardır bu konuda eziliyoruz, en son Beşiktaş'ı Kiev'de doğradılar. Dolayısıyla iç kavgalarımızı bırakıp FIFA, UEFA kulislerinde etkili olmak zorundayız. Aksi halde hiçbir takımımız kolay kolay Avrupa'da önemli bir başarı elde edemez. Yani, lobi şart!