Beşiktaş ezdi

Beşiktaş, Bursaspor'u çok iyi bir oyunla yenerken Şampiyonlar Ligi'nin moral bozukluğunu da üzerinden attı. Hemen belirtelim bu maçı Kartal dün geceden çok önce kazanmıştı!

Kiev'de yaşanan hakem rezaletinden sonra moraller sıfırın altına inmişken sabahın dördünde havaalanına gidip takımı karşılayan muhteşem taraftar galibiyet için en önemli adımı da atmış oldu.

Bursaspor ligin dişli takımlarından, topla az oynayıp çok iş yapıyorlar. Böyle bir rakip karşısında kazanmak hiç kolay değil. Beşiktaş da zorlandı. İlk dakikadan itibaren rakip kalede baskı kuran, kanat bindirmeleri, göbek denemeleri derken gole giden her yolu deneyen Kartal, topla oynama yüzdelerinde de rakibini üçe katlıyordu.

Hamza hoca topu rakibe bırakayım derken sahanın yüzde 80'ini de terk etmiş ve ceza sahası önüne otobüs çekmişti. Beşiktaş topla çok oynayıp, bol pas yapsa da golü bir türlü bulamıyordu.



Gökhan Gönül farkı

Öndeki pas trafiğine uyum sağlamakta zorlanan Olacay çıkıp Tolgay girince işin şekli değişti. Beşiktaş Tolgay'ın girmesiyle daha çok topla oynamadı ya da pas yüzdesi daha fazla artmadı ama kaliteli pas sayısı çok arttı. Tolgay geriden oyun kurdu, adam eksiltti, ters toplarla Bursaspor'un feleğini şaşırttı. Uzun süre Merter'in direnişi ile Beşiktaş'a 'dur' diyen Bursasporlu oyuncular yoruldukça hata oranları da arttı. Nitekim iki penaltı bu hatalarla geldi.

Harun gibi penaltı canavarı bir kaleciye aynı maçta iki penaltı birden atmak her babayiğidin harcı değil. O nedenle Cenk Tosun'u kutlamak gerek.

Beşiktaş'ın üç silahşoru; Ozi, Gökhan Gönül ve ikinci yarıda giren Tolgay'dı.

Şenol hoca yorgun rakip karşısında Tolgay'ın ne kadar etkili olduğunu görmüş olmalı. Aynı şekilde Gökhan Gönül, Beck farkını bu maç net olarak ortaya koydu.

Bülent Yıldırım kötü bir hakem. Maçın hemen başında Bursasporlu oyuncuların hak ettiği sarı kartları es geçip, sert oyunlarını ödüllendirdi. Marcelo'nun Harun'a, Merter'in Gökhan'a yaptığı hareketler kırmızılıktı es geçti. Penaltı kararları doğru ama Bursa'nın golünde en az üç oyuncu ofsayttaydı… NOT: Maç sonrası yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Korkutacaklar, sindirecekler, bölecekler akıllarınca; hesap bu... Millet karşılarında dimdik durdukça, bir sırtlan kadar kudurmuş, bir yılan kadar sinsice sürüyor saldırıları. Ama biz asla dik çökmeyiz.