Türk düşmanlığı!

Türkiye Ligi'nde Beşiktaş, Avrupa Ligleri'nde Türk olmak zor! Nerede bir eyyamcı varsa çıkar Beşiktaş'ı ya da bir başka Türk takımını bulur. Hakem hata yapar ama aptallık yapmaz.

Faulu yapan Kievli oyuncu, düşen Beck, hakem devam demiş, çizgideki vicdansız "penaltı" uydurmuş! Hadi uydurdu, sen nasıl bir hakemsin ki, ceza sahası içinde bariz gol şansından kırmızı kart verilmeyeceğini bilmiyorsun.

Bir takımı hem penaltıyla yakıyorsun, hem de kırmızı kartla. Yuh. Muhtemelen UEFA ipini çekecektir bu İskoç'un, böyle hata yapanı affetmezler ama çekseler bize ne faydası var ki!

Grup maçlarında adım adım, alın terinle zafer kazanmayı hak et ama hakemler gelip ipini çeksin.

Benfica maçında hakemin Beşiktaş lehine verdiği penaltıyı yardımcı iptal ettirmişti, İstanbul'daki Kiev maçında yine bariz bir penaltı verilmemişti.

Finalde İskoç hakem hepsinin üzerine tüy dikti. Yazıklar olsun. Tüm bu olanları futbol diliyle açıklamanın anlamı yok; aleni bir Türk düşmanlığıdır bu.



Her anlamda rezalet

Bir hakem düşünün kendisinin çok net görüp devam dediği pozisyonda çizgi hakeminin uyarısıyla penaltı ve kırmızı karta dönüyor! Şaka bile olmaz böyle!

Be vicdansız, beş metre önünde oldu herşey, sen de gördün Beck takılıp düştü, devam dedin, çizgi hakemi sana ne dedi, senin görmediğin neyi gösterdi de penaltı ve kırmızı verdin!

Gerçekten kelimelerle anlatmak mümkün değil. İskoç hakem Şampiyonlar Ligi'nin sirke çevirdi. UEFA marka değeri konusunda bu kadar çaba harcarken bir futbol cahili çıkıp markayı beş paralık hale getiriyor… İşin öbür tarafı başka bir rezalet, tribünde sandalyeler havada uçuyor, on tane Kiev taraftarı Beşiktaşlıları tahrik ediyor ve kaos başlıyor.

Ukrayna polisi seyrediyor, özel güvenlikçiler de cep telefonlarıyla video çekiyorlar.

Kafası yarılanlar, kaşı, gözü patlayanlar umurlarında değil. Özetle tam bir rezalet.

Burası Avrupa'ysa biz hiç Avrupalı olmayalım!

Şampiyonlar Ligi Arenası dediğimiz böyleyse gruptan çıksan ne olur, UEFA'da yürüsen ne olur!?