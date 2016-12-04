Beşiktaş uyuttu

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi gibi oynamasının mümkün olmayacağını düşünüyordum.

Topu alan kaleye gidemeyecekti.

Bu da Sarı-Lacivertlilerin en etkili silahlarının etkisiz konuma gelmesi demekti. Beşiktaş ölü bölgede top çevirdiği takdirde Fenerbahçe'nin işinin duran toplara kalacağı ve erken gol bulamayan Kanarya'nın gerileceği de kesin gibiydi. Tüm bunları hepimizden iyi bilen Şenol hoca taktiğini buna göre kurdu ve resmen Advocaat'ı uyuttu. Marcelo, Ozi, Tolgay, Atiba ilk yarıda güle oynaya top çevirdiler.

Bu bölümde Fenerbahçe iki duran top, bir de Hasan Ali'nin ortasıyla pozisyon bulabildi. Beşiktaş daha çok topla oynadı, gol arayıp riske girmedi ve filmin ilk bölümündeki rolünü iyi oynadı.

İlk yarıda beklentilerime uygun olmayan tek şey, Kerim, Cenk ve Quaresma'nın etkisizlikleriydi. Kontra yapabilecekleri pozisyonlara girmeyi bile düşünmediler.

F.Bahçe 2. devre de Lens'in istisnai bindirmesi hariç doldur-boşalta yöneldi. Aboubakar'ın girmesinden sonra Beşiktaş iki-üç kontra şansı bulduyusa da bunları değerlendiremedi.



Gökhan en iyisiydi

Çok konuşulan Gökhan Gönül'e tepkiler yaradı, milli futbolcu tek kelimeyle Beşiktaş'taki en iyi maçını oynadı.

Kaldı ki. Fener tribünleri onunla uğraşmaktan maçı unuttular. 2 bin Beşiktaşlı da bu boşluğu iyi doldurdular.

Marcelo, Atiba, Tosiç Beşiktaş adına en sağlam oyunculardı, Tolgay ve Ozi yoruluna kadar bir şeyler yapar mı diye bekledik ama Topal- De Souza sert markacında pek varlık gösteremediler.

Zaten onlar biraz kıpırdayabilse önlerindeki Quaresma, Kerim ve Cenk'in havaları, suları da biraz değişebilirdi.

Sonuç olarak Fenerbahçe bir 'tık' daha iyi oynadı ama organize atak sonucu buldukları bir pozisyon göremedik.

Şimdi birileri şu kadar yıldır yenilmiyoruz derlerse, bırakın desinler.

Beşiktaş aradaki 4 puanlık farkı korudu ve Kartal'ın puan kaybettiği hafta lider Başak Şehir'in arayı açamaması ayrı bir kazanım oldu.

Hüseyin Göçek maçın hemen başında çok doğru bir kararla Kjaer'i gösterdiği sarı karttan sonra, Volkan ve Alper başta Sarı-Lacivertli oyuncuların itirazlarına kayıtsız kaldı.