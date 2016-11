Bir Kupa’dan daha fazlası

Kupa ayrı bir güzellik, cennet vatanın dört bir yanındaki futbol çiçeklerini atv, aspor ya da yeni kanalımız a2 ekranlarında milyonlarca insan izleyebiliyor.

Alt liglerdeki yüzlerce futbolcu ilk turdan itibaren vitrine çıkma şansı buluyorlar. Hangi açıdan bakarsanız bakın Ziraat Türkiye Kupası bir Kupa'dan çok daha fazlası.

İşte yıllar sonra Kupa sayesinde Beşiktaş yeniden, yakında tarih olacak olan İsmet Paşa'nın çimlerine çıktı.

Üçüncü Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği Süper Lig ve Avrupa'da namağlup olan Beşiktaş karşısında kendilerini sınama şansı buldu.

Öte yandan Beşiktaş da derbi öncesi ilk on birde istikrarlı bir şekilde yer bulamayan alternatif oyuncularını, gençlerini ve sakatlıktan yeni çıkan yıldızlarını kontrolden geçirdi.



Rölantide götürdüler

İsmet Paşa'nın zemini çok düzgün değil, hava soğuk ve Darıca Gençlerbirliği takımı canla-başla çabalıyor. Bu şartlarda, oyuna motive olmak Beşiktaşlı futbolcular için çok kolay olmadı.

Zaman zaman saman alevi gibi parlayıp söndüler. Kafalarına derbi on birine- on sekizine girip giremeyeceklerini takmış; Tolga, Gökhan Gönül, Necip, Gökhan İnler, Olcay Şahan, Kerim Frei gibi oyuncular maçın önemli bölümünü rölantide götürdüler.

Ev sahibi takım ise maçın her anını yaşadı, bir zamanların büyük yıldız adayı Cafer Can'ı izlerken üzüldüm.

Alt yaş gruplarında 100'e yakın milli olan Cafer Can daha 29 yaşında 3. Lige düşmüşse bu gerçekten hüzün verici. Darıca Gençlerbirliği'nde Cafer Can'la birlikte, sağ kanatta oynayan Uğur'u beğendim. Aslında hepsi görevlerini yaptılar da diyebilirim.

Beşiktaş'ın gençlerinden Sedat sol kanadı iyi kullandı, Fatih, ve Muhammed daha çok çalışmalılar.

Sonuca gelirsek, Beşiktaş zor da olsa Kerim'in yetenekleriyle kazanarak Lig ve Avrupa'dan sonra Kupa'ya da el attı. Yolu açık olsun.