Acilen bir golcü

Ligin en iyi iki takımının mücadelesi tek kelimeyle keyif verdi.

İlk yarı Emre Belözoğlu yönetiminde tüm enerjisini sahaya yansıtan Başakşehir hem gol attı, hem de üç net pozisyon kaçırdı. Onlar gol olsa ne olur derseniz, bilinmez ama Benfica'ya karşı 3-0'dan dönen Beşiktaş yine dönebilirdi.

Emre sakatlanıp çıkarken Beşiktaş'ta da aksayan Gökhan İnler'in yerine Tolgay oyuna girince maçın havası değişti. Artık oynayan, baskı kuran, pozisyon bulan, gol atan ve goller kaçıran Beşiktaş'tı.

Marcelo'nun beraberlik golünden sonra sağdan Quaresma, soldan Oğuzhan sayısız denemeler yaptılar ne var ki galibiyet golü gelmedi.

Başakşehir maç boyu iyi direndi, ikili mücadelelerde ayakta kaldılar, kontralarda etkili oldular. Beşiktaşlı oyuncular bu mücadeleden öyle yorgun düştüler ki, Atiba bile pas hatası yaptı, Tolgay, Ozi de rakip kale önünde beklendiği kadar etkili değillerdi. Aboubakar ise yorgun ve beceriksiz bir görüntü çizdi.



İlk yarım saat inanılmaz

Sonuç olarak ilk yarıda Başakşehir, ikinci yarıda Beşiktaş hak etti; yani beraberlik adil bir sonuçtu.

Bu arada Beşiktaş neredeyse tüm maçların ilk yarım saatinde inanılmaz fazla pozisyon veriyor. Orta alanda kim oynarsa oynasın bu durum değişmiyor. Öyleyse başka bir çözüm bulmak belki de ilk 45'leri Necip'le oynamak daha akıllıca olabilir.

Çünkü Beşiktaş, Talisca-Caner ikilisi sakatlandıktan sonra erken gol atamıyor.

Öyleyse bir başka çözüm ise devre arasında iyi bir golcü almak olabilir. Beşiktaş'ın önceliği kesinlikle sol bek, stoper değil, onlar bekleyebilir. Golcü beklemez.

İyi bir golcü sol ve stoper yetersizliğinden doğacak sorunları da kolaylıkla çözecektir.

Söylemesi benden… Öte yandan Cüneyt Çakır'ın tüm kritik kararları doğruydu.

Topsuz alanda Cenk ve Mahmut'un yaptığı iki faulü de çok iyi tespit eden Bahattin Duran da öyle.