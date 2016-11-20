Rahat battı sanki!

Orta sahada, bol pas yapan tek takım Beşiktaş değil ama bu paslaşmaları bilinçli yapan tek takım Beşiktaş. Dikkat edin, ölü bölgede yapılan paslaşmalarda Ozi ve Tolgay rakip sahada buldukları ilk boşlukta araya müthiş plase paslar gönderiyorlar. Dün 5 adet yaptılar; ancak sadece biri gol oldu. Aboubakar;

5 kaçırdı, 1 attı!

Kafalar Benfica maçında olsa da Beşiktaş genel olarak oyunu kontrolünde tuttu, kanatları iyi kullandı. Kanatlar demişken;

Beck savunmanın sağında oynarken iyi olan ayağı çizgiye, kötüsü sahaya yakındı.

Dolayısıyla pas ve orta konusunda büyük sıkıntı yaşıyordu. Sola geçince ayarı düzeldi.

Gökhan Gönül yavaş yavaş klasını göstermeye başladı. Dün yaptığı iki bindirme ve Tolgay'a çıkardığı bir pas var ki, tam Gönül işiydi!.



'Lay lay lom'

Tolgay mükemmel bir yetenek ama 45 dakikalık fizik gücü var. Dün iki gol kaçırdı, ikisi de fenaydı!. O klasa yakışmadı..

İki farkı kolay bulan Beşiktaş sonrasında daha fazlasını atabilecekken 'lay lay lom' oynadı. Adana'nın penaltı golünden sonra kısa bir bocalamanın ardından çabuk toparlanıp yine mutlak gol pozisyonları buldular.

Ne var ki bu pozisyonları panik halinde mirasyedi gibi harcadılar. Eksik kalan Adanaspor ise gücü yettiğince direndi.

Uzun sözün kısası şu; Beşiktaş güle oynayana farklı kazanacağı maçı kendi hatalarıyla zora soktu. Durduk yere gerildiler.

Bu gol kaçırma hovardalığına bir son vermeleri şart.

Ali Palabıyık'ın verdiği ilk penaltı doğru, ikinci penaltı ve kırmızı kart tartışmalı ama o pozisyonlarda da gördüğünü çaldığı için bana göre iyi maç yönetti.