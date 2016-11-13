Çek bir sünger!

Topu alan rakipten kurtulup bulunduğu konumu değiştiremiyorsa etrafındakiler pozisyon değiştirip pas alternatifleri oluşturur. Ancak bunu yapmak yapmak o kadar kolay değil; kaliteyle birlikte fizik gücü gerekir! Biri eksik ise pas trafiğiniz her şekilde bozulur.

Langırt borusuna takılı kalmış oyunculardan farkınız kalmaz! Top sizin kontrol edemediğiniz alanlara gittiği anda çaresiz kalırsınız. Kosova genç ve dinamik bir takım, hadlerini biliyorlar ve durmak dinlenmek bilmeden koşuyorlar.

Dön bizim tarafa Arda, Hakan, Oğuzhan hepsi ayağına top bekliyor! Bildiğin langırt futbolu. Hal böyle olunca savunma oyuncularımız öne çıkıp garantili paslaşmalar yapsa da öndeki hareketsizlik bu paslaşmaların etkili olmasını önledi. Biz başladık şişirmeye, şişirdik, şişirdik ama ilk 45'te bir türlü pişiremedik.



YUNUS HAREKET GETİRDİ

Kosova takımı ilk yarıda kontralar dışında en az üç olgun atak yaptı, iki kez araya pas attılar, birinde direğe takıldılar, diğerinde Volkan başarılıydı. Vedat Muriqi'ten daha iyi bir gölcüleri olsa başımız belaya girerdi. İkinci yarı Ozi, çıktı Yunus girdi, biraz daha hareketlendik. Doldur boşaltın yanı sıra araya pasları da denedik.

Nitekim Yunus getirdi, araya bıraktı, Burak golü attı. O Burak golden sonra pası veren Yunus yerine neden Arda'ya sarıldı orası meçhul!. Yunus oynaması gereken takımda yedek bekliyor, o da yetmezmiş gibi gol pası bile arada kaynayıp gidiyor. Garip!.. İkinci golümüzde Volkan Şen'in pas mı, şut mu diye düşünmesine gerek yoktu çok şükür… Sonra, yine döndük langırt futboluna, herkes durduğu yerde bekledi, top ayaklara değdiyse değdi… Her neyse; grubun zayıf halkası Kosova'yı yendik ve geçmişin üzerine bir sünger çektik!..