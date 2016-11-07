Haksızlık bu

Yıllardır bu ülkede kollama sırası FB-GS ile başlar. Onlar lig yarışında yoksa Beşiktaş'a sıra gelir.

Bu satırların yazarı da 40 yıldır bu koruma ve kollamaya karşı çıkar. Bunun tipik örneği geçen sezon Beşiktaş ile F.Bahçe arasında yaşanan şampiyonluk yarışıdır.

Algı operasyonları tavan yapmışken Fotomaç'ta, yapılan faulleri ve gösterilen kartları rakamlarla ortaya döküp kimin kollandığını herkesin görmesini sağladık. Bunu Beşiktaş'ı savunmak adına yapmadım, haksızlığa karşı çıkma düsturumuzun bir gereğiydi bu. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak boynumuzun borcudur. Son derbide de hakem Mete Kalkavan, Trabzonspor'a haksızlık yapmıştır. Bunları görmezden gelip eyyam yaparsam geride kalan 40 yılımı inkar etmiş olurum ve yarın Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara karşı da söyleyecek sözüm kalmaz. O nedenle, Fotomaç'ın hakem Mete Kalkavan'ı eleştiren manşetinden rahatsız olup medya yasağı koyan Beşiktaş yönetiminin tavrını anlamam, kabul etmem mümkün değil.

Yıllardır Beşiktaş'a karşı yapılan algı oyunlarına sessiz kalan, en son Tosic'in yapmadığı faul üzerinden algı operasyonuna kalkışanları görmezden gelenlerin Fotomaç'a yasak koymaları da son derece manidardır. Hayırlısı olsun, zaman, kimin haklı, kimin haksız olduğunu ortaya çıkaracaktır hiç kuşkusuz.