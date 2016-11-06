Eyyam!

Beşiktaş bildik pas trafiğiyle etkili başladı. Trabzonspor o trafiği bozmak adına gayret gösterse de pek başarılı olamadı. Rhodolfo'nun golünden sonra penaltı geldi ki son derece tartışmalıydı.

Çıplak gözle et mi, balık mı anlayamayınca, maçı televizyondan izleyen Olcay Çakır'a sordum, şu yorumu yaptı; kalçasını kaldırıyor, ama yine de ucuz penaltı sınıfına girer!..

İki farkı bulunca Beşiktaş biraz da şımararak fantastik takılmaya başladı.

Pozisyonlar rahat bulunur olunca, rahat harcandı. Aboubakar'ın karşı karşıya kaçırdığı golden sonra Trabzonspor ilk atağında golü buldu...

İkinci yarıda kıran kırana, keyifli bir mücadele izledik… İlk bölümde Beşiktaş önde bastı, Trabzonspor da kontrataklarla şansını denedi. Yusuf sakatlanıp çıkınca sistem arızaya girdi. Ancak diğer oyuncular müthiş bir mücadele örneği göstererek Beşiktaş'a kafa tuttular.



Penaltının altında ezildi

Şenol hoca Tolgay-Gökhan İnler değişikliğiyle maçı tutmak adına bir hamle yaptı. Gökhan orta sahayı rahatlattı ve iyi top dağıttı. Oğuzhan'ın yorulması Beşiktaş'ın son bölümde etkinliğini azalttı. Buna karşılık Trabzonspor'un risk alıp yüklenmesi Beşiktaş'a sayısız kontratak fırsatı verdi. Roller değişti deyim yerindeyse. Quaresma bu kontrataklarda pas, şut tercihini genellikle yanlış yapınca fırsatlar boşa harcandı. Bu dakikalarda kontrolü tamamen elden kaçırıp saçmalayan bir hakem de izleme şansı bulduk! Mete Kalkavan verdiği tartışmalı penaltının altında ezildi ve kontrolü kaybedip eyyamın bin türlüsünü yaptı.

Bir çok faulü ters verdi, Q7'nin kırmızısını es geçti, Trabzonspor'un bir de penaltısını yedi.

Not : Trabzonspor kümeye, diye bağırmak en azından ayıptır.

Beşiktaş taraftarına hiç yakışmadı.

Dikkat!