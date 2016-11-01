Bu çocuklara güveniyorum

Beşiktaş gurubundaki en zor maçı bugün oynayacak.

Siyah-beyazlı takım kazanırsa matematiksel olarak değilse de büyük ölçüde guruptan çıkmayı garantileyecek.

Kartal deplasmanda Napoli'yi yendiği için bugün alınacak bir puan bile elini güçlendirir.

Peki Beşiktaş Napoli'yi yenebilir mi? Puan alabilir mi?

İlk maçı hatırlarsak birinci yarıda kötü oynamasına rağmen erken golü bulan ve o golün morali ile oyunu tutan bir Beşiktaş izledik. Erken gelen gol o kadar moral verdi ki hakemin iki zorlama penaltı kararına rağmen Beşiktaş oyundan düşmedi ve kazanmayı bildi. İşe bu akşam öncelikle öyle bir "irade" lazım Beşiktaş'a.

Gol atamasa, hatta yese bile oyundan düşmemeli 90 dakika boyunca, galibiyeti kovalamalı Kartal. Tam bu noktada seyircinin de çok önemli bir unsur olacağının altını çizmeliyiz.

Sakat ve cezalılara rağmen bugün maçı kazanabilecek bir 11'i var Beşiktaş'ın.

Savunması yerli yerinde.

Orta sahada Tolgay, Atiba, Gökhan İnler, Oğuzhan dörtlüsü hazır.

QuareSma, Aboubakar da öyle. Yani Napoli ile baş edebilecek bir oyuncu topluluğu mevcut. Motivasyon, öz güven ve çabuk paslaşmalar Beşiktaş'a İtalya'da olduğu gibi çok değerli bir galibiyet getirebilir. Kartal'ın bunu yapabilecek gücü var. Ve ben bu çocuklara güveniyorum.



TRİBÜNLER DOLMAZ

Bir futbol sisteminde adalet yok, eyyam varsa insanlar bunu fark eder ve tribüne gitmezler.

Tribün dolsun diyen, hakkaniyetli bir lig için gayret sarf etsin.



?NAPOLİ ZULMÜ

Beşiktaş taraftarın ilk maçta İtalya'da zulüm yapıldı.

Bulundukları yerden stat 10 km uzakta olmasına rağmen bütün şehri dolaştırıp 2.5 saatte stada götürdüler.

Maç bittikten sonra da tam 2.5 saat tribünde beklettiler. Taraftara yapılan bu zulmün karşılığı bugün verilmezse İtalyanlar kabahatlerini "marifet" zannedecekler.

O nedenle mutlaka kısasa kısas yapılmalı.



12. ADAM

Beşiktaş dünyanın en iyi taraftarına sahip.

Buna karşılık yeni statta tribün ile çatı arasındaki boşluk kapatılmadığı için beklenen ambians tam oluşmuyor.

Buna bir de yeni stat heyecanı ile cep telefonunu da elinden bırakmayanlar eklenince 12. adam görevini tam yapamıyor.

Top rakipteyken ıslık, Beşiktaşlı oyuncuların ayağına geçtiğinde ise coşkulu tezahüratlar takımın gücüne güç katacaktır.

12. adam bugün muhteşem olmalı ve bir dakika bile susmamalı.



FİŞŞEK CANER

Caner Erkin sezonun en iyi transferi. Herhalde bu nedenle nazara geldi. Beşiktaş taraftarı başka bir büyükten gelen oyuncuyu kolay kolay sahiplenmez.

Caner 'in çalışkanlığı ve performansı tüm tabuları yıktı. Taraftar "fişek" dediği oyuncuyu bağrına bastı.

Yönetim de muhtemelen bonservisini alacaktır.

Çünkü Caner bunu hakkediyor.



FIRAT KALKANI

Fenerbahçe ligden kopma noktasına gelince son iki maçında hakemler devreye girmeye başladılar. Geçen hafta Konyaspor'un net penaltısı verilmedi.

Karabük maçında da Aydınus konuk takımı doğradı!

Asla Fenerbahçe aleyhine veremeyeceği bir penaltıyı düdüğü çalıp Karabük'ü yakan Fırat hoca sarı-lacivertlileri kurtarma harekatına katıldı.

Verdiği penaltı yetmezmiş gibi "gak" diyene "sarı" "guk" diyene "kırmızı" kart çıkaran Aydınus, düdüğü bıraktığı zaman MHK'ye de aday olsa, yorumculuğa da el atsa, Aziz Yıldırım'ın desteğini arkasında bulmayı garantiledi!

Burada garip olan Yusuf Namoğlu, MHK'sinin kör gözün parmağına işler yapan bu eyyamcılara hâlâ görev veriyor olmasıdır.



?SIRA SENDE OZİ

Sevgili kardeşim Oğuzhan; hiç kimse sana güvenmezken bu tarafta güvendi yanında durdu. Sana sahip çıktı.

Bu sezona çok iyi başlamadın sen de biliyorsun.

Maç eksiğin olsa da sakatlığın geçti çok şükür. Bugün Napoli karşısında muhtemelen süre alacaksın.

Takımda bunca sakat varken o aldığın süre ne kadar olursa olsun mutlaka çok iyi değerlendirmeli ve gerçek bir yıldız olduğunu cümle aleme bir kez daha göstermelisin.

Büyük maçlar büyük futbolcularla kazanımlır:

Napoli ve Trabzon maçları ellerinden öper haberin olsun.?