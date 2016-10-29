Napoli takıntısı!

Beşiktaş, başkent deplasmanında, ligin en dişli takımlarından Gençlerbirliği karşısına çıkarken Şenol hoca kafasına Napoli maçını takmıştı besbelli.

Bu nedenle Atiba'yı İstanbul'da bırakıp dinlendirdi. Çünkü bildiğim kadarıyla bir sakatlığı yoktu.

İlginç olan 26. dakikada sakatlanıp çıkan Necip'in baldırlık takıyor olmasıydı.

Demek ki o ayağında zaten bir arıza varmış.

Böyle bir durumda Atiba en azından 18'de olmalıydı. O takdirde Necip çıktığında değerlendirilebilinir ve takımın dengleri bu derece bozulmazdı.

Böyle bir alternatif yedek kulübesinde olmayınca Necip'in çıkmasıyla Adriano ön tarafa gelirken Tosic sol beke geçti, Rhodolfo ise savunmanın göbeğine.

Yani tüm dengeler alt üst oldu.

Değişimle birlikte Beşiktaş orta sahasında koşan oyuncu sayısı azalırken ayağına top bekleyen oyuncu sayısı üçe çıktı; Talisca, Quaresma, Adriano!

Bu şartlarda Tolgay iyice geri çekildi ve Beşiktaş zorunlu olarak yaslandı.

İlk yarının kalan bölümlerinde maçın hakimi Gençlerbirliği takımıydı.



2. YARI TEK KALE OYNANDI

İkinci yarıya Olcay-Aboubakar değişikliği ile başlayan Şenol hoca doğru bir hamle yapmış oldu. Beşiktaş ilk dakikadan itibaren kontrolü ele aldı ve iki kanadı da aktif olarak kullanıma açtı.

Artık kısır maçta gole giden koridorlar açılmıştı.

Nitekim Quaresma'nın ortasını arka direkte Talisca ağlara gönderdikten sonra Beşiktaş Cenk'le üç, Aboubakar'la iki net pozisyon buldu.

Kah rakipten döndü vuruşlar, kah direkten.

Maçı kotaracak gol bir türlü gelmiyordu.

Buna karşılık Gençlerbirliği de kontrataklarla Beşiktaş kalesini yokladı.

Cenk biraz gününde olsa Beşiktaş tüm eksiklerine, kalecisinin yaptığı büyük hataya ve ilk yarıdaki kötü oyununa rağmen zorlu deplasmandan galibiyetle dönebilirdi.

Olmadı. Kafalar Napoli maçına takılınca 2 puan da başkentte kaldı.