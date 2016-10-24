Kartal’ın gözleri!

Daha çok santrfor daha çok gol demek mi!? Bence hayır!

Hedef gole daha çabuk ulaşmaksa eğer rakip kale önünde baskı kuracaksın, dönen topları alacaksın, pas trafiğin üst düzey olacak.

Peki, Quaresma-Cenk-Aboubakar üçlüsüyle pas trafiği mi olur, İstanbul trafiği mi? Bence ikincisi! Böyle bir üçlüyü aynı kadroda buluşturmak Kartal'ın gözlerini bağlamakla eş değer!

Dikkat!

Gözü bağlanan Kartal da, organize şekilde rakip kaleye gidemez! Net!

Nitekim gol Beşiktaş'tan beklediğimiz gibi bir organize atakla değil, harika bir vuruşla da olsa kontratakla geldi…



Dengeler ile oynanmasın

Gole kadar iyi bir pas trafiği yakalayamayan Beşiktaş çok zorlandı.

Çünkü önde nerede duracağını bilemeyen Cenk hem Aboubakar'ı bozdu, hem de arkadaki oyuncular bu durumdan etkilendi. Beşiktaş orta sahası çift santraforla dikiş tutmadı vesselam.

Şenol hoca baktı olmayacak, dengeleri yerli yerine oturtmak adına Cenk'i kenara alırken Aboubakar'ı da yerine çekti, Necip de Atiba'nın yanına geldi.

O dakikadan sonra Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamaya başladı.

Nitekim ikinci gol Fabri ile başlayıp Talisca ile biten sekiz pasla geldi.

Keza üçüncü gol de öyle, yine çabuk paslaşmalar ve doğru koşularla tabela değişti.

Dolayısıyla bazı oyunculara yer bulmak adına takımın dengeleriyle oynamamak gerek.



Saçma sapan kart gördüler

Size göre kimdi bilmem ama bana göre maçın adamı Tosic'ti. İkinci kahraman Aboubakar'dı ve elbette Quaresma ve iki gol atan Talisca da diğer parlayan yıldızlardı.

Barış Şimşek inanılmaz ters faul kararları verdi. Talisca'ya çift daldılar devam dedi, on saniye sonrasında da Tosic'in benzer hareketine devam dedi...

Antalyasporlu oyuncular kırmızı kart görecek kadar neden işi abarttılar, gerçekten hiç anlamadım.

Onları yıkan Aboubakar'ın golü değil saçma sapan şekilde durumu abartıp gördükleri kırmızı karttı.