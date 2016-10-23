Beşiktaş fark atar

Yaklaşık 10 yıl önce, (22 Eylül 2006) dört büyüklerin özellikle yabancı futbolcu transferde yaptığı harcamaların şuursuzluğuna dikkat çekmiş ve "Bu gemi batar" derken rakamları da ortaya koymuştuk...

Üç önemli tespitim vardı:

1- İçinde bulunduğumuz sezon federasyona bildirilen 111 resmi sözleşmenin ücreti 118 milyon dolar.

Özetlersek; naklen yayın geliri yabancı futbolculara gidiyor.

2- Son üç sezonun ortalaması 81 milyon dolar. Öncesindeki 7 sezonun toplamı ise 91 milyon dolar. Müthiş bir kaçak var ve gerçek rakam resmiden çok farklı.

3- Federasyona 10 yıllık süre içinde bildirilen bin 184 yabancı futbolcu sözleşmesinin resmi maliyeti 328 milyon dolar. Ancak bunun içinde bonservis ve menajer ücretleri yok.

Bu üç maddeyi sıralarken 'kaçaklara' yani tam olarak bildirilmeyen ücretlere de dikkat çekmiştik. İşte on yıl sonra geldiğimiz nokta tüm tespitlerimizi haklı çıkardı ve kulüpler batma noktasına geldi. G.Saray Riva ve Florya'yı satarak ancak borcunun dörtte birini ödeyecek, sonra tekrar borçlanırsa neyi satacak ve nasıl kurtulacak, soran da yok, söyleyen de..



EZELİ RAKİPLERİN HALİ

Fenerbahçe'nin durumunu tam olarak bilmiyoruz ama sızan bilgilere göre halleri hiç iyi değil. İlginç olan şu ki, son 20 yılda en çok kupa alan, bir Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Galatasaray bu halde. Bir de başarısızlıkla dolu 10 yıl yaşarsa ne hale gelir, siz hesap edin.

Uzun sözün kısası şu; yayın gelirlerinin artması derde deva olmaz, bu külepleri bu hale getiren zihniyetten kurtulmak zorundayız. Yoksa bu iş kupaları satmaya kadar gider benden söylemesi.

Peki ya Beşiktaş, derseniz; Kartal bu açıdan çok daha iyi bir konumda...

'Feda' ile birlikte frene bastı ve o dönemde yarışmacı kimliğinden taviz vermeden stadını da bitirdi. Üç sezonluk kombineler de bu sene bittiğine göre sorunlarını daha kolay çözebilir. Bu dönemi iyi yönetebilirse ezeli rakiplerine fark atması işten bile değil. Öbür taraftan Muharrem Başkanla birlikte Trabzon da doğru yola girdi diyebilirim.

F.Bahçe ve G.Saray bu zihniyetle devam ederlerse uzun yıllar sürecek sıkıntıların içine düşebilirler. Ben 'Kral çıplak' diyorum isteyen güler, isteyen üzerine kafa yorup çözüm arar.