 Galibiyet şaşırtmaz – Turgay Demir – Fotomaç
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HEPSİ
    18 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Galibiyet şaşırtmaz

    ligin en iyi kadrosuna sahip. Bu lig ve Avrupa'da oynadığı maçlarda olarak değilse bile, skor anlamında gücünü ortaya koydu. En son Rize ve Kayseri deplasmanlarında rakiplerine fazla pozisyon vermeden tek gole üç puan alan Kartal, geçen sezondan farklı olarak skora endeksli oynama becerisine sahip olduğunu da kanıtladı. Bu bize bir gerçeğin altını çizen bir manzara...
    Şenol Güneş oyuncularını her türlü rakibe karşı mental olarak iyi hazırlıyor...
    Eksik, sakat, cezalı fark etmeden her türlü kadroyla hocanın sistemi bir şekilde sahaya yansıyor. Bu noktada şunu da belirtelim ki; bu sezon izlediğimiz Beşiktaş geçen sezona göre çok daha farklı bir strateji izliyor. Daha az pas yapıp daha kestirmeden, uzun paslarla rakip kaleye giden bir Beşiktaş bu. Altını kalınca çizelim ki, bu Beşiktaş daha az gol pozisyonu veriyor. Bunun sebebi değişen kilit oyuncuların oyun karakterleri.

    FARKLI KARAKTERLER
    Unutmayalım ki; Sosa ve Gomez gibi iki farklı karakterin yerine Talisca ve Aboubakar gibi çok farklı iki karakter takıma dahil oldu. Üstelik geçen sezonun en formda oyuncusu Oğuzhan henüz ortalarda yok. Beşiktaş'ı bu şartlarda değerlendirmek daha gerçekçi olur. Dolayısıyla bu satırların yazarı Beşiktaş'ı değerlendiriken eksikleri, oyun sistemideki yenilikleri bir arada düşünmek zorunda olduğumuzun altını çizmekte fayda görüyor.
    Böyle baktığımda belki az gol atacak ama aynı zamanda az pozisyon verip az gol yiyecek bir Beşiktaş görüyorum. Dolayısıyla Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'da hedefine ulaşacak güçte olduğuna inanıyorum.
    Yarın Napoli karşısında da Beşiktaş'a güvendiğimi belirtmek isterim. Rakip çok güçlü bu tartışmasız ama bu sezonki Beşiktaş da rakibe göre oynamayı bilen bir takım.
    Evvelallah yarın alınacak bir galibiyet beni şaşırtmaz.
    Allah'tan hayırlısı....

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 18 Ekim 2016, Salı
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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