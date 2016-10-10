 Terim mi, Arda mı!? – Turgay Demir – Fotomaç
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HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Terim mi, Arda mı!?

    Ukrayna'dan yediğimiz ikinci golün tıpkısının aynısını (!) İzlanda'dan yedik… Kör bile aynı kuyuya iki kez düşmez derler, biz düşüyoruz… 4-4-2 oynayan Ukrayna'ya karşı çift santrforla oynadık, 4-4-2 oynayan İzlanda'ya karşı, santrforsuz… Çelişki!
    Bal yapmayan iki arı, iki kanatta;
    Yasin ve Volkan… İkisi de topu alır, eveler, geveler hepsi bu, ne orta görebilirsiniz, ne asist, ne de şut… Buna karşılık kanadı en etkili kullanan oyuncumuz Emre Mor, en önde, ortada! Şaka gibi!
    Rakip fizik olarak güçlü, Topal-Tolga ikilisini ön liberoya koyup, önlerinde Caner-Çalhanoğlu-Emre üçlüsünü kullanıp en önde de son derece formda olan Mevlüt'ü kullansak, aklım alır... Caner'den keskin ortalar beklersiniz, Emre son çizgiye iner, Hakan da şut atar diye ümit edebilirsiniz.
    Peki bizim onbirden ne ümit etmeliydik!?

    ŞAPKAYI ÖNÜNÜZE KOYUN
    Nitekim ikinci yarıda Terim, Caner'i öne çekmek dışında aşağı yukarı bu anlattığım dizilişe döndü… Günaydın!
    Volkan, Yasin ve Emre'yi aynı takımda kullandığınız anda bir kere, boydan ve fiziksel mücadeleden kayıptasınız.
    Matematik..!
    Kaleye doğru düzgün şutumuz yok, orta alanda top tutamadık… Ozan Tufan'la top tumamazsınız, Tolga Ciğerci ve Mehmet Topal'la tutarsınız… Gerçekçilik!
    Ortalama bir takımı, hatalarımızla, milli kabusumuz haline getirdik. Ayıp!
    Şimdi artık şapkayı öne koyma zamanı.
    Hani kazanınca bazılarımız Millet'ten hesap sormaya kalkıyorlar ya, şimdi sıra Millet'te ve hesap zamanı.
    Sayın Terim, "Bana değil Millete yanlış yapıldı" dediniz orada bıraktınız. Cümlenin devamını istiyoruz; millete yapılan yanlış neydi! Ve Arda, ya tam konuş ya sus kardeşim… Evet top sizde, taca atmak yok, yan pas yok, gol istiyoruz; konuşun da gerçekler ortaya çıksın artık.

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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